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  الإثنين 15 ذی‌القعده‏ 1441

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حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

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أخبار

حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال

الأحد 14 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
حماس تثمن موقف قادة دول أمريكا اللاتينية المطالب بمعاقبة الاحتلال
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الوقت- ثمّن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية"حماس" حازم قاسم توقيع قادة ومسؤولين في دول أمريكا اللاتينية على العريضة التي تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات فعالة على الاحتلال، وتدعو إلى تفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري، ورفع أي حصانة يتمتع بها الاحتلال في ظل خرقه للقانون الدولي بشكل منظم وممنهج بدعم أمريكي.

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الموقف الدولي يؤكد دعم حقوق شعبنا في مواجهة عنصرية الاحتلال والذي عبر عنه أكثر من 300 من الشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية في أمريكا اللاتينية من بينهم رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون.

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى ترجمة هذه المواقف والمطالبات الدولية إلى خطوات عملية رادعة للاحتلال عن تنفيذ مخطط الضم و"صفقة القرن".

كما طالب بالعمل على محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على الجرائم المتواصلة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

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كلمات مفتاحية :

حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية عقوبات فعالة الفصل العنصري

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