السعودية تسجّل رقماً قياسياً جديداً في الوفيات اليومية بوباء كوفيد-19

الوقت- سجلت السعودية اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19” وذلك بإحصاء 58 حالة وفاة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1916 حالة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة السعودية “تم تسجيل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1916 حالة.

وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بوباءكوفيد-19 بلغ 209509 وذلك بعد تسجيل 3580 حالة جديدة، ما يشير إلى انخفاض ملحوظ عن معدل إصابات أمس (4128 إصابة).

ولفت البيان أنه تم تسجيل 1980 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المعافين من الفيروس إلى 145236 شخصا.