خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل إطلاق صاروخ كاتيوشا على الخضراء

الوقت- كشفت خلية الإعلام الامني، الأحد، تفاصيل إطلاق صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء يوم أمس فيما أكّدت إحباط هجوم آخر في منطقة ام العظام بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخلية في بيان نلقه موقع (بغداد اليوم)، إن "صاروخا نوع كاتيوشا اطلق من منطقة علي الصالح ببغداد بإتجاه المنطقة الخضراء، حيث سقط بجوار إحدى المنازل بالقرب من قناة بلادي، مما ادى جرح طفل وحصول اضرار في المنزل".

واضاف البيان أنه "في الوقت ذاته تمكنت قواتنا مِن إحباط هجوم اخر في منطقة ام العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضاً وقاعدة الاطلاق، وقد تبين أن هذا الصاروخ كان موجه نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة ".

وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد، في ساعة متأخرة من ليل يوم أمس، سقوط صاروخ في احدى البنايات القرييبة منها.

وكانت السفارة الامريكية ببغداد، قد جربت في وقت سابق، اطلاق صواريخ باترويت في المنطقة الخضراء.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي إن المناورة الأميركية تعد استفزازا وانتهاكا للسيادة، داعيا الى تدخل عسكري وحكومي لوقف الاستهتار الأميركي.

وكانت مصادر امنية عراقية اعلنت أن صاروخا استهدف محيط السفارة الأميركية في العاصمة بغداد.