زيادة قياسية لفيروس كورونا في العالم

الوقت-سجلّت منظمة الصحة العالمية أمس زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ورصدت أكثر من 212 ألف حالة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة.

التقرير اليومي للمنظمة ذكر أن أكبر الزيادات سجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند/ وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى الثامن والعشرين من الشهر الماضي حين سجّل نحو 190 ألف إصابة جديدة.

هذا وأشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 11.29 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 529505 أشخاص توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129730 حالة وفاة ومليوني و856239 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 64265 حالة وفاة ومليون 577004 حالات إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 10027 حالة وفاة و674515حالة إصابة.

كما سجلّت جنوب أفريقيا مساء السبت أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية قياسية يخشى أن تؤشر إلى طفرة في تفشّي وباء كوفيد-19 في هذا البلد، بحسب بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة إنّ البلاد سجّلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 10,853 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في هذا البلد إلى 187,977 شخصاً.