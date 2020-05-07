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  الأحد 14 ذی‌القعده‏ 1441

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أخبار

ترامب يتحدى "اليسار الراديكالي" في عيد الاستقلال

الأحد 14 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
ترامب يتحدى "اليسار الراديكالي" في عيد الاستقلال

ترامب يتحدى "اليسار الراديكالي" في عيد الاستقلال

الوقت-أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إدانته العنصرية، معلناً في كلمة بمناسبة

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الوقت-أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إدانته العنصرية، معلناً في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي، إن الولايات المتحدة بصدد "تحدّي الفوضويين الخاسرين وهزيمة اليسار الراديكالي".

وقال ترامب: "نحن الآن بصدد هزيمة اليسار الراديكالي، والماركسي، والفوضوي، والمحرضون، واللصوص، والأشخاص الذين في كثير من الحالات لا يعلمون ماذا يفعلون".

وأضاف أن الذين يدافعون عن وحدة أميركا وتاريخها سيلقون التكريم، كاشفاً عن بناء "حديقة وطنية لأبطال الأمة" ستضمُّ تماثيل من وصفهم بـ"العظماء".

وطلب ترامب تقديم خطط خلال شهرين، تتضمن موقع الحديقة المقترحة، على أن تكون التماثيل "واقعية" لا تجريدية ولا تنتمي إلى مدرسة الفن الحديث، وفق قوله.

بالتزامن، عمدت مجموعة من المتظاهرين الأميركيين إلى إحراق أعلام الولايات المتحدة في منطقة مستديرة كولومبوس في مدينة نيويورك.

المتظاهرون ضمن فعالياتْ "حياة السود مهمة" ردَّدوا هتافات تندّد بالعنصرية والتفوّق العرقيّ.

ويأتي هذا الإعلان، بعد أن أزال بعض المحتجين تماثيل لزعماء الكونفدرالية ورموز تاريخ أميركا الاستعماري والاستعبادي.

ووجّه ترامب خلال الكلمة رسائل إلى الصين، مجدداً اتهامه لها بنشر فيروس كورونا، ومتوقعاً الحصول على اللقاحات الخاصة بعلاجه قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن "خداع الصين وسريتها ومحاولاتها للتستر على المشاكل تحت السجادة، سمح للفيروس بالانتشار إلى 189 دولة"، مضيفاً أنه "يجب إخضاع الصين للمساءلة الكاملة".

وقال ترامب بلا دليل، أن 99% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة "غير ضارة تماماً".

ولا تزال الولايات المتحدة تشهد أعمال احتجاج على العنصرية المتزايدة في صفوف الشرطة، بعد مقتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد، حيث عمدت مجموعة من المتظاهرين الأميركيين، إلى إحراق الأعلام الأميركية في منطقة مستديرة كولومبوس، في مدينة نيويورك، ضمن فعاليات "حياة السود مهمة".

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ترامب أمريكا الصين اليسار الراديكالي

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