ظريف: نعمل على شطب الدولار في تبادلاتنا.. وأحبطنا الحظر من خلال المقايضة

الوقت-أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، العمل على شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية، وإحلال آلية مقايضة السلع مع بعض البلدان، مشيراً إلى أن إيران تمكنّت عبر آلية المقايضة من "إحباط أهداف أميركية مناوئة" للبلاد.

وأوضح ظریف، اليوم الأحد، أن شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول من شأنه تخفيف وطأة الحظر، فيما "تم تبني آلية المقايضة وحققنا نجاحات بهذا الشأن".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "كافة الجهود منصبّة لتقليل ضغوطات الحظر"، وأن وزارة الخارجية تسعى "للعب دور تسهيلي رغم أنها ليست معنية بشكل مباشر في الشأن الاقتصادي".

وأشار ظريف إلى أن الخارجية الإيرانية وعبر التركيز الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، بغية رفع معوّقات تصدير السلع والخدمات، ساهمت في بلورة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، هذا بالإضافة بناء "أفضل مستوى من العلاقات" مع تركيا وروسيا وأفغانستان والعراق وباكستان.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه كان يلتقي الشهيد الفريق قاسم سليماني كل أسبوع، لتنسيق التعاون في المنطقة، و"كل ما فعلناه في المنطقة كان مشتركاً"، مشدداً على أن "الدبلوماسية الإيرانية في خدمة المقاومة".