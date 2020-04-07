رئيس الكنيست السابق: ترامب ونتنياهو يملكهما جنون النرجسية

الوقت- قال رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق، إبراهام بورغ، إن "ترامب ونتنياهو يملكهما جنون النرجسية، عديمي الضمير والأخلاقيات، مستعدان للانقلاب على أي شخص فقط لإنقاذ أنفسهما، والحفاظ على السلطة".

وأوضح بورغ أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو من أوقف خطة "الضم"، لأنه الآن لم يعد مناسبا له.

وأجرت صحيفة "IL fatto Quotidiano" الإيطالية، مساء أمس الجمعة، حوارا مع بورغ، الذي أكد أن ترامب هو من أوقف الضم، لأنه الآن لم يعد مناسبا له، ولم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن.

وحول موعد تطبيق خطة "الضم" الإسرائيلية، أوضح رئيس الكنيست السابق، أنه "من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، وضع توقعات حول سياسة الضم، لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة. لا أحد يعرف ذلك بالتفصيل".

سبق أن أعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.