برلماني ايراني: أميركا تواجه العزلة في مجلس الامن

الوقت- ندد عضو لجنة رئاسة الامن القومي البرلمانية الايرانية يعقوب رضا زاده بالسياسات الاميركية المناهضة لايران ومحاولاتها تمديد الحظر التسليحي على ايران، عادّا أنها تواجه مزيدا من العزلة في مجلس الامن بسبب مواجهة روسيا والصين وبعض البلدان الاوروبية التي تعارض تمديد الحظر.

واشار رضازاده النائب عن أهالي سلماس /شمال غرب/ الى تصريح وزير الخارجية محمد جواد ظريف حول مراحل تنفيذ قرار 2231 ، موضحاً: ان تعزيز التضامن الوطني والتنسيق بين الحكومة والمجلس يثمر عن المزيد من تعزيز اسناد الشعب لقرارات المسؤولين لاسيما في موضوع الحظر.

وأكد ان النصر سيحالف ايران في مواجهة الاعداء بفضل العمل بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية.

ولفت الى ان روسيا والصين تدركان الحقيقة والواقع حول البرنامج النووي السلمي في ايران وأكدتا على إزالة الحظر التسليحي وفق الاتفاق النووي لذلك عارضتا مقترح اميركا بشأن تمديد الحظر.

ووصف مقترح اميركا حول التعاون بين ايران والوكالة الدولية الذرية وموضوع تمديد الحظر التسليحي بأنه مخطط للتسييس حيث تدرك جميع الاطراف ان ايران لم تنتهك القوانين بل تعاونت مع مفتشي الوكالة الدولية وفق الاتفاق النووي لذلك ينبغي إزالة الحظر التسليحي في غضون الاشهر المقبلة كما ورد في الاتفاق.