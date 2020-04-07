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  السبت 13 ذی‌القعده‏ 1441

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عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية في تقرير لها عن اجتماع مجلس الأمن عبر الإنترنت بشأن إيران، كتبت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الصديق والعدو ألقوا باللوم علی الولايات المتحدة، وأصبح الاجتماع مسرحًا للعزلة الأمريكية.

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الجيش السوري يلحق خسائر فادحة بداعش في البادية

الجيش السوري يلحق خسائر فادحة بداعش في البادية

الوقت- قتل 26 عنصراً عل الاقل من تنظيم داعش خلال الساعات الـ48 الماضية في اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري تخللتها غارات جوية في البادية السورية، وفق ما أفاد مايسمى بالمرصد السوري السبت.

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رئيس الكنيست السابق: ترامب ونتنياهو يملكهما جنون النرجسية الوقت- قال رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق، إبراهام بورغ، إن "ترامب ونتنياهو يملكهما جنون النرجسية، عديمي الضمير والأخلاقيات، مستعدان للانقلاب على أي شخص فقط لإنقاذ أنفسهما، والحفاظ على السلطة".

تبرر ولا تعتذر .. "الشرق الاوسط" السعودية تحذف الكاريكاتير المسيء للمرجعية في العراق الوقت- لجأت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، الى "تبرير" بدلا من الاعتذار بعد ان حذفت الكاريكاتير المسيء للمرجعية في العراق اية الله السيد علي السيستاني والذي نشرته امس الجمعة.

برلماني ايراني: أميركا تواجه العزلة في مجلس الامن الوقت- ندد عضو لجنة رئاسة الامن القومي البرلمانية الايرانية يعقوب رضا زاده بالسياسات الاميركية المناهضة لايران ومحاولاتها تمديد الحظر التسليحي على ايران، عادّا أنها تواجه مزيدا من العزلة في مجلس الامن بسبب مواجهة روسيا والصين وبعض البلدان الاوروبية التي تعارض تمديد الحظر.

المفاوضات بين "طالبان" وأمريكا في قطر لم تصل إلى نتيجة الوقت- قالت مصادر أفغانية ، إن المفاوضات بين حركة طالبان و المبعوث الأمريكي والتي اجريت في العاصمة القطرية لم تصل الى نتيجة.

قرار الحكومة البريطانية يثير موجة من الغضب.. ما هو؟ الوقت- اثار قرار للحكومة البريطانية بمنع محاكمة القوات البريطانية على الانتهاكات التي ارتكبتها اثناء فترة غزو العراق غضب العديد من ضباط وجنود القوات السابقين وجماعات حقوق الانسان باعتباره تشريع للانتهاكات .

الخارجية النيابية العراقية: زيارة الكاظمي لواشنطن لها ابعاد كبيرة خاصة على المستوى الأمني الوقت- رجّحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية - السبت - ان ينضم الى وفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدد من نواب الكتل الكبيرة، مؤكدة ان موضوع الانسحاب الأمريكي سيكون من ضمن أولويات ملفات المباحثات باعتباره استكمالا للحوار الاولي الذي جرت وفق الدائرة الالكترونية قبل أسابيع.

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اشتباكات دامية بين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في رأس العين الوقت-اندلعت اشتباكات واسعة بين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في مدينة

فنزويلا: النائب العامّ يأمر بإلقاء القبض على أعضاء مجلس إدارة البنك المركزيّ الوقت-أمر النائب العامّ في فنزويلا طارق صعب بإلقاء القبض على أعضاء مجلس إدارة البنك

السفير الإيراني في لبنان: قانون قيصر أداة لتجويع الشعبين السوريّ واللبناني الوقت-قال السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا إن قانون قيصر وأخواته أداةٌ لتجويع الشعبين

"وول ستريت جورنال": واشنطن سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي الوقت-أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الولايات المتحدة سترسل حاملتي طائرات إلى

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أخبار

المفاوضات بين "طالبان" وأمريكا في قطر لم تصل إلى نتيجة

السبت 13 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
المفاوضات بين "طالبان" وأمريكا في قطر لم تصل إلى نتيجة
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الوقت- قالت مصادر أفغانية ، إن المفاوضات بين حركة طالبان و المبعوث الأمريكي والتي اجريت في العاصمة القطرية لم تصل الى نتيجة.

وبحسب المصادر، إن الجانبين لم يتمكنا من تحديد أي موعد لبدء مفاوضات السلام بين فرقاء الأفغان .

و اكد ممثلوا طالبان خلال اللقاء على اطلاق سراح 5000 سجينا للحركة كمقدمة لبدء المفاوضات.

وفي السياق قال المبعوث الأمريكي الى أفغانستان زلماي خليلزاد إن طالبان مستعدة للمصالحة مع الحكومة الأفغانية.

من جانبه اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف أن حركة "طالبان" يمكن أن تعود إلى السلطة في أفغانستان كجزء من حكومة ائتلافية، أما محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة فستحول المجتمع الدولي كله ضد الحركة.

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