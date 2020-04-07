المفاوضات بين "طالبان" وأمريكا في قطر لم تصل إلى نتيجة

الوقت- قالت مصادر أفغانية ، إن المفاوضات بين حركة طالبان و المبعوث الأمريكي والتي اجريت في العاصمة القطرية لم تصل الى نتيجة.

وبحسب المصادر، إن الجانبين لم يتمكنا من تحديد أي موعد لبدء مفاوضات السلام بين فرقاء الأفغان .

و اكد ممثلوا طالبان خلال اللقاء على اطلاق سراح 5000 سجينا للحركة كمقدمة لبدء المفاوضات.

وفي السياق قال المبعوث الأمريكي الى أفغانستان زلماي خليلزاد إن طالبان مستعدة للمصالحة مع الحكومة الأفغانية.

من جانبه اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف أن حركة "طالبان" يمكن أن تعود إلى السلطة في أفغانستان كجزء من حكومة ائتلافية، أما محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة فستحول المجتمع الدولي كله ضد الحركة.