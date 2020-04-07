فنزويلا: النائب العامّ يأمر بإلقاء القبض على أعضاء مجلس إدارة البنك المركزيّ

الوقت-أمر النائب العامّ في فنزويلا طارق صعب بإلقاء القبض على أعضاء مجلس إدارة البنك المركزيّ الذي عيّنه زعيم المعارضة خوان غوايدو في عدّة جرائم بينها الخيانة، وذلك بعد يومٍ من اعتراف محكمةٍ في لندن بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.

صعب اعتبر أن غوايدو ومعاونيه يسعون إلى تجريد فنزويلا من ثروتها وذلك ضمن المعركة القانونيّة مع لندن بشأن منع الرئيس الفنزويليّ من استرداد ودائع ذهبٍ من خزائن بنك انجلترا المركزيّ.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعليق قرار طرد سفيرة الإتحاد الأوروبي "للمضي قدماً في بناء مرحلةٍ جديدةٍ من العلاقات بين الطرفين".

وقال مادورو "لقد طلبت تعليق طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس، أعتقد أنها فكرة جيدة لمنحها فرصة".

الرئيس الفنزويلي كان أمهل سفيرة الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة فنزويلا، وقال "يكفي الاستعمار الأوروبي".