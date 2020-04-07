انقرة: إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب "كوميديا سوداء"

الوقت-قالت الخارجية التركية إن إدانة مصر يوم أمس الجمعة لعمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر" ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق غير مقبولة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب بمثابة "كوميديا سوداء".

كما اعتبر أن هذه المواقف اللا مسؤولة لا تخدم الشعب العراقي بل تندرج ضمن مساع تخدم أجندات منظمة "بي كا كا".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد دانت يوم أمس استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، "متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية"، على حد قولها.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن "استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة".

كما شددت مصر في هذا الإطار على تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات "الاستفزازية"، ودعت "كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تُقوّض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً".