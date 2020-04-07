استهداف رتل آليات أميركية بعبوة ناسفة في ريف دير الزور الشرقي

الوقت-تحدثت وكالة "سانا" السورية عن استهداف رتل آليات أميركية بعبوة ناسفة في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لـ"سانا" أن رتلاً يضم عدة آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأميركي، تعرض لهجوم بعبوة ناسفة أثناء مروره بجانب كازية عيسى العصمان في قرية الصبحة التابعة لمنطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ضربت طوقاً حول مكان الهجوم، ولم يتم التأكد فيما إذا كان أسفر عن إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال.

ويوم أمس أيضاً اعترض عناصر من الجيش السوري رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأميركية عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي، وأجبروه على الرجوع من حيث أتى.

وفي السياق، أنشأت القوات الأميركية قاعدة عسكرية جديدة تضمّ مطاراً عسكرياً في منطقة اليعربية بريف الحسكة شمال شرقيّ سوريا.

وأشارت مصادر محلية لوكالة "سانا" إلى أنّ إقامة القاعدة العسكرية ترمي إلى تعزيز الوجود الأميركيّ غير الشرعيّ في منطقة الجزيرة السورية، مضيفةً أنّ القوات الأميركية ومجموعات "قسد" تدخلان المعدات والموادّ اللوجستية، وتعملان على إقامة السواتر الإسمنتية والثكن العسكرية، وتعبيد الطريق الواصل الى الصوامع لتخديم القاعدة غير الشرعية الجديدة.