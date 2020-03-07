الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش في سامراء

الوقت-أفاد وسائل إعلامية عراقية بتصدي قوة من الحشد الشعبي لهجوم شنّه عناصر داعش استهدف منطقة تل الذهب في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوبي مدينة سامراء.

وذكر بيان لإعلام الحشد أن "قوة من اللواء 41 بالحشد تصدّت ليل الخميس لتعرّض عناصر داعش على منطقة تل الذهب في ناحية يثرب، والتابعة لقضاء بلد جنوبي مدينة سامراء.

وكان الحشد الشعبي قد استهدف تجمّعاً لداعش غرب سامراء والمناطق المحاذية لها، وقد جاءت عملية الاستهداف بعد ورود معلومات استخبارية عن تجمّع لعناصر من التنظيم في منطقة الزورة غرب سامراء.

خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت أمس الخميس تنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمالي العاصمة، وأشارت إلى أن هذه العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لملاحقة بقايا عصابات داعش.

وضربت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب في وقت سابق، معاقل الإرهاب في جبال (قرة جوخ) قرب قضاء مخمور بعملية نوعية، تمكّن من خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من قتل 12 إرهابياً بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي، حيث تمّ توجيه 59 ضربة جوية للكهوف والجحور التي تتحصن بها عصابات داعـش الإرهابية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق منتصف حزيران الماضي، انطلاق عمليات نصر السيادة الثالثة، لتأمين مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع ديالى وسامراء وكركوك.