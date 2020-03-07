الزهار: "حماس" تريد أن تمد يدها للسلطة الفلسطينية لترتيب الأوراق

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 12 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية

عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية في تقرير لها عن اجتماع مجلس الأمن عبر الإنترنت بشأن إيران، كتبت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الصديق والعدو ألقوا باللوم علی الولايات المتحدة، وأصبح الاجتماع مسرحًا للعزلة الأمريكية.

رسائل البحر.. حماس تُحمّل صواريخها رسائل للكيان حركة حماس كانت واضحة للغاية ولم يكن الكيان الإسرائيلي بحاجة للطائرات لا لطائرات استطلاع ولا لجواسيس لمعرفة مضمون الرسالة، فهي تقول

بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء أثارت أوامر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمهاجمة قوات الحشد الشعبي في 26 حزيران / يونيو 2020 الكثير من الجدل في الساحة السياسية العراقية في الأيام الأخيرة

محاولات الصهاينة الحثيثة للاستيلاء على مياه النيل بالنظر إلى أزمة انعدام الأمن المائي للصهاينة، كانت أطماع الکيان الإسرائيلي في مياه النيل والسعي لنقلها إلى المستوطنات الصهيونية، دائمًا هدفًا رئيسيًا للسلطات في الکيان.

في ذكرى الثورة العراقيّة ضد البريطانيّين.. العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة بالتزامن مع الذكرى المئويّة لانطلاق "ثورة العشرين" التي اندلعت في العراق عام 1920، ضد الاحتلال البريطانيّ، دعا رئيس تحالف الفتح "هادي العامري"، للإسراع في عمليّة إخراج القوات الأجنبيّة من العراق لتحقيق

أخبار

"ذا غارديان": الضم الإسرائيلي سيخنق سكان أريحا

"ذا غارديان": الضم الإسرائيلي سيخنق سكان أريحا

الوقت-نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية تقريراً لمراسليها روزي سكاميل وسفيان طه

البنتاغون قلق من مناورات عسكريّة صينية في بحر الصين الوقت-عبّرت وزارة الدفاع الأميركيّة عن قلقها من مناورات عسكريّة صينية حول أرخبيل باراسيل

مادورو يعلّق طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من فنزويلا الوقت-أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعليق طرد سفيرة الإتحاد الأوروبي

محكمة أميركية تأمر بمصادرة نفط من حمولة 4 ناقلات إيرانية متجهة لفنزويلا الوقت-ذكرت وزارة العدل الأميركية أن القضاء الأميركي أصدر أمراً بمصادرة أكثر

الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش في سامراء الوقت-أفاد وسائل إعلامية عراقية بتصدي قوة من الحشد الشعبي لهجوم شنّه عناصر داعش

الزهار: "حماس" تريد أن تمد يدها للسلطة الفلسطينية لترتيب الأوراق الوقت-أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، على ضرورة "جمع ك

"الداخلية" في غزة تعتقل خليّة من العملاء لصالح "إسرائيل" الوقت-أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اعتقال

الخارجية الايرانية: قبل 32 سنة أسقطت اميركا عمدا طائرة ركابنا ولحد الآن لم تعتذر الوقت- أكدت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن أميركا أسقطت طائرة نقل الركاب الايرانية عمدا قبل 32 سنة. قتل فيها 290 شخصا. ولحد الآن لم تعتذر ولم تخجل كذلك.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تدعو لاجتماع طارئ لمواجهة خطة الضم الوقت- طالبت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمواجهة المنحى الصهيوني الخطير عن ضم أجزاء من الضفة والغور الاردن.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الوقت- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الخميس المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

الصحافة الأمريكية: ترامب لا يخطّط لأي رد على "اتفاق روسيا وطالبان" المزعوم الوقت- نقلت "واشنطن بوست"، عن مصدرين بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس متأكدا من ضرورة إبداء رد فعل على مزاعم بأن روسيا دفعت لمسلحي "طالبان" لقاء قتل أمريكيين بأفغانستان.

روسيا تبدأ بتصدير دواء "أفيفافير" لعلاج كورونا الوقت- بدأ الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومجموعة شركات "خيم رار"، في تصدير دواء "أفيفافير" المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

في ظلّ استمرار الحصار والغارات.. محمد عبد السلام يؤكد حق الشعب بتنفيذ أقسى العمليات بوجه العدوان الوقت- أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام حق الشعب اليمني في الدفاع والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ أقسى العمليات في ظل استمرار الحصار والغارات.

فتح وحماس تؤكدان على الاتفاق لإفشال مشروع الضم الإسرائيلي الوقت- أكدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الخميس الاتفاق على إفشال مشروع الضم الإسرائيلي معًا، ودعتا كوادرهما والشعب الفلسطيني إلى الانخراط في كل فعل ميداني من أجل مواجهة المشاريع الإسرائيلية.

فرنجية : لن أغير موقعي في محور الممانعة ولن أتخلى عن حلفائي الوقت-قال الزعيم اللبناني سليمان فرنجية، إن "الأزمة التي يعيشها لبنان هي نتيجة تراكم

القواسمي: قرارنا تصعيد المقاومة الشعبية ضد "إسرائيل" الوقت-أكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي ، أن الخلاف الإسرائيلي

بيان القمة الثلاثية: النزاع السوري لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية الوقت-قالت روسيا وإيران وتركيا بعد القمة التي جرت اليوم الأربعاء، إن "النزاع السوري

الحوثي : هل أرسلت واشنطن طيارين؟ الوقت-حمّل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الولايات

قاليباف يؤكد لهنية والنخالة وقوف طهران إلى جانب المقاومة الفلسطينية الوقت-أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية

40 سيدة سياسية حول العالم يحذرّن من تنفيذ "إسرائيل" لخطة الضمّ الوقت-حذّرت 40 سيّدة سياسيّة من مختلف أرجاء العالم، من تنفيذ "إسرائيل"

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روسيا تبدأ بتصدير دواء "أفيفافير" لعلاج كورونا

الصحافة الأمريكية: ترامب لا يخطّط لأي رد على "اتفاق روسيا وطالبان" المزعوم

محكمة أميركية تأمر بمصادرة نفط من حمولة 4 ناقلات إيرانية متجهة لفنزويلا

في ظلّ استمرار الحصار والغارات.. محمد عبد السلام يؤكد حق الشعب بتنفيذ أقسى العمليات بوجه العدوان

الزهار: "حماس" تريد أن تمد يدها للسلطة الفلسطينية لترتيب الأوراق

رسائل البحر.. حماس تُحمّل صواريخها رسائل للكيان

محاولات الصهاينة الحثيثة للاستيلاء على مياه النيل

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تدعو لاجتماع طارئ لمواجهة خطة الضم

"ذا غارديان": الضم الإسرائيلي سيخنق سكان أريحا

الخارجية الايرانية: قبل 32 سنة أسقطت اميركا عمدا طائرة ركابنا ولحد الآن لم تعتذر

"الداخلية" في غزة تعتقل خليّة من العملاء لصالح "إسرائيل"

الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش في سامراء

مادورو يعلّق طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من فنزويلا

بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء

عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور

من بوابة الكورونا.. الإمارات تعلن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

التفرقة حصان طروادة البيت الأبيض في الحصن العسكري العراقي

حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي

حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته.. وصواريخه الدقيقة هي كلمة السر

طويت الصفحة؛ شيا تنتصر على الخارجية اللبنانية

هزائم متتالية للمرتزقة جنوب مأرب.. كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال تحالف العدوان السعودي؟ + صور

الأمين العام لحركة النجباء: أمريكا التي يُتحدث عن تحضّرها كشفت اليوم حقيقتها البربرية

شمس النفط تغرب عن آل سعود.. والمواطنون على أبواب الجمعيات الخيريّة

استماتة صهيونيّة لنزع الوصاية الأردنيّة عن الأقصى.. هل تَصلح السعوديّة لأن تكون بديلاً؟

طوق العدالة على عنق التاريخ الأمريكي

فرنجية : لن أغير موقعي في محور الممانعة ولن أتخلى عن حلفائي

باتت في مرمى صواريخهم.. هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟

زعيم تيار الحكمة الوطنية بالعراق يدعو إلى عملية انقاذ سريعة وعاجلة في ذي قار

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

في الذكرى السادسة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع في سماء المقاومة

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب

هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

قبل الخروج الأمريكي المُرتقب.. هل يحزم الكيان أمتعته أيضاً؟

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

قانون قيصر؛ عن ماذا تبحث واشنطن في سوريا؟

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي

حزب البعث يولي قرار انتخاب ممثليه في البرلمان السوري إلى "الرفاق" بدلاً من القيادة

بيونغ يانغ للأميركيين: لا تدسوا أنوفكم كي لا تواجهوا أموراً غير سارة!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الزهار: "حماس" تريد أن تمد يدها للسلطة الفلسطينية لترتيب الأوراق

الجمعة 12 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
الزهار: "حماس" تريد أن تمد يدها للسلطة الفلسطينية لترتيب الأوراق

الزهار: "حماس" تريد أن تمد يدها للسلطة الفلسطينية لترتيب الأوراق

الوقت-أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، على ضرورة "جمع ك

مواضيع ذات صلة

"الداخلية" في غزة تعتقل خليّة من العملاء لصالح "إسرائيل"

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدة نقاط للمقاومة الفلسطينية في غزة

العاروري: الشهيد سليماني كان بغرفة عمليات المقاومة خلال عدوان 2008 على غزة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، على ضرورة "جمع كل الناس في الداخل والخارج على مشروع تحرير فلسطين".

وأضاف الزهار مساء الخميس، أن "حماس تريد أن تمد يدها للسلطة الفلسطينية وحركة فتح لترتيب الأوراق على أسس ومسميات وآليات جديدة"، داعياً إلى "تحديد الهدف الرئيسي لمنظمة تحرير فلسطين والتبرؤ من اتفاق أوسلو".

وإذ شدد أن المطلوب اليوم "تفعيل الضفة الغربية بالنمط نفسه الذي حصل في غزة"، لفت إلى أن مشاركة رئيس القائمة المشتركة النائب في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة تؤكد أن "الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 48 مستعدون للعمل على تحرير فلسطين".

كما أكد الزهار قائلاً "سنجد من أحرار العالم من يقف معنا".

وأوضح القيادي في حركة حماس، أنه "علينا وضع برنامج تحرير حقيقي على الطاولة بناء على أسس جديدة كتلك التي حررت غزة بالسلاح"، مشدداً على ضرورة "إحداث زخم شعبي في كل أماكن التواجد الفلسطيني للضغط على الاحتلال".

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دعمه خطوة المؤتمر الوطني المشترك الذي جمع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

وأعلنت كل من حركتي فتح وحماس "مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة خطة الضمّ الإسرائيليّة"، وسط ترحيب من الفصائل الفلسطينية، وقلق إسرائيلي.

كما اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، الشيخ نافذ عزام، أن خطوة العاروري والرجوب تمثل تطوراً إيجابياً فيما يخص الوضع الفلسطيني الداخلي.

هذا وتأتي الخطوة الفلسطينية-الفلسطينية، في وقت تستمر فيه التظاهرات والفعاليات المناهضة لخطة الضم الإسرائيلية، في غزة والضفة والداخل الفلسطيني المحتل، ومدن عربية وأجنبية عديدة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حماس الزهار فلسطين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء