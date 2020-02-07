الخارجية الايرانية: قبل 32 سنة أسقطت اميركا عمدا طائرة ركابنا ولحد الآن لم تعتذر

الوقت- أكدت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن أميركا أسقطت طائرة نقل الركاب الايرانية عمدا قبل 32 سنة. قتل فيها 290 شخصا. ولحد الآن لم تعتذر ولم تخجل كذلك.

وقد نشرت الخارجية الايرانية تغريدة في صفحتها على تويتر، تساءلت فيه قائلة: أين حقوق الانسان الأميركية؟ وأجابت: الإلتزام الفريد بقتل البشر!

وأضافت: ان الخليج الفارسي ومنذ فترات طويلة يشهد جرائم أميركا في المنطقة.

وتابعت: قبل 32 سنة، أسقطت أميركا عمدا طائرة نقل الركاب الايرانية ، قتل فيها 290 شخصا. ولحد الآن لم تعتذر أميركا ولم تخجل كذلك.