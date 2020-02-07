في ظلّ استمرار الحصار والغارات.. محمد عبد السلام يؤكد حق الشعب بتنفيذ أقسى العمليات بوجه العدوان

الوقت- أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام حق الشعب اليمني في الدفاع والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ أقسى العمليات في ظل استمرار الحصار والغارات.

وغرّد عبد السلام على حسابه على موقع "تويتر" قائلًا "في ظل حصار مستمر؛ غارات إجرامية على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في عدوان مسكوت عنه عربيًا ودوليًا، ولمّا يمارس شعبنا اليمني حقه في الرد تضج الأمم المتحدة وآخرون ببيانات التنديد".

وأضاف "أمام اختلال الموازين فإن شعبنا العزيز متمسك بحقه في الدفاع وهو إلى جانب الجيش واللجان في تنفيذ أقسى العمليات".

يذكر أن طيران تحالف العدوان كثّف غاراته أمس، إذ شن أكثر من 57 غارة على العاصمة صنعاء والمحافظات.