في ظلّ استمرار الحصار والغارات.. محمد عبد السلام يؤكد حق الشعب بتنفيذ أقسى العمليات بوجه العدوان

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  الخميس 11 ذی‌القعده‏ 1441

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عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية

عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية في تقرير لها عن اجتماع مجلس الأمن عبر الإنترنت بشأن إيران، كتبت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الصديق والعدو ألقوا باللوم علی الولايات المتحدة، وأصبح الاجتماع مسرحًا للعزلة الأمريكية.

رسائل البحر.. حماس تُحمّل صواريخها رسائل للكيان حركة حماس كانت واضحة للغاية ولم يكن الكيان الإسرائيلي بحاجة للطائرات لا لطائرات استطلاع ولا لجواسيس لمعرفة مضمون الرسالة، فهي تقول

بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء أثارت أوامر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمهاجمة قوات الحشد الشعبي في 26 حزيران / يونيو 2020 الكثير من الجدل في الساحة السياسية العراقية في الأيام الأخيرة

محاولات الصهاينة الحثيثة للاستيلاء على مياه النيل بالنظر إلى أزمة انعدام الأمن المائي للصهاينة، كانت أطماع الکيان الإسرائيلي في مياه النيل والسعي لنقلها إلى المستوطنات الصهيونية، دائمًا هدفًا رئيسيًا للسلطات في الکيان.

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور الوقت- بدأت "أنقرة" لعبة جديدة في الأراضي التي تحتلها قواتها والمليشيات الإرهابية الموالية لها في شمال غرب سوريا، فمن جهة، تحاول "أنقرة" منع البدء الوشيك للعمليات العسكرية التي تنوي قوات النظام السوري شنها خلال الايام القادمة على تلك المناطق، ومن ناحية أخرى، ضاعفت القوات التركية والمليشيات الإرهابية الموالية لها من تحركاتها المشبوهة في تلك المناطق.

أخبار

الخارجية الايرانية: قبل 32 سنة أسقطت اميركا عمدا طائرة ركابنا ولحد الآن لم تعتذر

الخارجية الايرانية: قبل 32 سنة أسقطت اميركا عمدا طائرة ركابنا ولحد الآن لم تعتذر

الوقت- أكدت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن أميركا أسقطت طائرة نقل الركاب الايرانية عمدا قبل 32 سنة. قتل فيها 290 شخصا. ولحد الآن لم تعتذر ولم تخجل كذلك.

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تدعو لاجتماع طارئ لمواجهة خطة الضم الوقت- طالبت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمواجهة المنحى الصهيوني الخطير عن ضم أجزاء من الضفة والغور الاردن.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الوقت- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الخميس المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

الصحافة الأمريكية: ترامب لا يخطّط لأي رد على "اتفاق روسيا وطالبان" المزعوم الوقت- نقلت "واشنطن بوست"، عن مصدرين بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس متأكدا من ضرورة إبداء رد فعل على مزاعم بأن روسيا دفعت لمسلحي "طالبان" لقاء قتل أمريكيين بأفغانستان.

روسيا تبدأ بتصدير دواء "أفيفافير" لعلاج كورونا الوقت- بدأ الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومجموعة شركات "خيم رار"، في تصدير دواء "أفيفافير" المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

في ظلّ استمرار الحصار والغارات.. محمد عبد السلام يؤكد حق الشعب بتنفيذ أقسى العمليات بوجه العدوان الوقت- أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام حق الشعب اليمني في الدفاع والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ أقسى العمليات في ظل استمرار الحصار والغارات.

فتح وحماس تؤكدان على الاتفاق لإفشال مشروع الضم الإسرائيلي الوقت- أكدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الخميس الاتفاق على إفشال مشروع الضم الإسرائيلي معًا، ودعتا كوادرهما والشعب الفلسطيني إلى الانخراط في كل فعل ميداني من أجل مواجهة المشاريع الإسرائيلية.

فرنجية : لن أغير موقعي في محور الممانعة ولن أتخلى عن حلفائي الوقت-قال الزعيم اللبناني سليمان فرنجية، إن "الأزمة التي يعيشها لبنان هي نتيجة تراكم

القواسمي: قرارنا تصعيد المقاومة الشعبية ضد "إسرائيل" الوقت-أكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي ، أن الخلاف الإسرائيلي

بيان القمة الثلاثية: النزاع السوري لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية الوقت-قالت روسيا وإيران وتركيا بعد القمة التي جرت اليوم الأربعاء، إن "النزاع السوري

الحوثي : هل أرسلت واشنطن طيارين؟ الوقت-حمّل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الولايات

قاليباف يؤكد لهنية والنخالة وقوف طهران إلى جانب المقاومة الفلسطينية الوقت-أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية

40 سيدة سياسية حول العالم يحذرّن من تنفيذ "إسرائيل" لخطة الضمّ الوقت-حذّرت 40 سيّدة سياسيّة من مختلف أرجاء العالم، من تنفيذ "إسرائيل"

"تايمز أوف إسرائيل": الضمّ كما "إسرائيل" تحوّل إلى قضيّة حزبيّة في الكونغرس الأميركي الوقت-انضمّ السيناتور عن ولاية "فيرمونت" بيرني ساندرز، إلى 4 نواب ديمقراطيين

اغلاق جميع محافظات الضفة الغربية بسبب كورونا الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية برام الله ابراهيم ملحم اليوم، عن اغلاق جميع محافظات الضفة الغربية كما كان الحال في السابق لمدة 5 أيام تبدأ من بعد غد الجمعة وتنتهي صباح الاربعاء المقبل، قابلة للتمديد.

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية الوقت- شن طيران العدوان السعودي اليوم الأربعاء أكثر من 44 غارة على محافظات صنعاء وصعدة وحجة ومارب والجوف والبيضاء.

لتعزيز وجوده غير الشرعي .. الاحتلال الأمريكي ينشئ مطاراً عسكرياً بريف الحسكة الوقت- أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على إنشاء قاعدة غير شرعية جديدة لها تمثلت بمطار عسكري في منطقة اليعربية بريف الحسكة وذلك لتعزيز وجودها اللاشرعي في الجزيرة السورية تماشيا مع مخططاتها الرامية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية.

إثر حادث حريق المركز الطبي في طهران .. قائد الثورة يصدر بيان تعزية الوقت- إثر وقوع حادث مرير بنشوب حريق في أحد المراكز الطبية بطهران، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين، أصدر قائد الثورة الاسلامية بيان تعزية، أكد فيه على دراسة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآلام والأضرار من قبل الأجهزة المسؤولة.

وزير الخارجية المصري: أحرزنا تقدّماً وتطوّراً كبيراً في أزمة "سد النهضة" الوقت - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن بلاده أحرزت تقدما وتطورا كبيرا في أزمة "سد النهضة" بعد عقد جلسة مجلس الأمن حول هذا الشأن.

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أخبار

في ظلّ استمرار الحصار والغارات.. محمد عبد السلام يؤكد حق الشعب بتنفيذ أقسى العمليات بوجه العدوان

الخميس 11 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
في ظلّ استمرار الحصار والغارات.. محمد عبد السلام يؤكد حق الشعب بتنفيذ أقسى العمليات بوجه العدوان
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الوقت- أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام حق الشعب اليمني في الدفاع والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ أقسى العمليات في ظل استمرار الحصار والغارات.

وغرّد عبد السلام على حسابه على موقع "تويتر" قائلًا "في ظل حصار مستمر؛ غارات إجرامية على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في عدوان مسكوت عنه عربيًا ودوليًا، ولمّا يمارس شعبنا اليمني حقه في الرد تضج الأمم المتحدة وآخرون ببيانات التنديد".

وأضاف "أمام اختلال الموازين فإن شعبنا العزيز متمسك بحقه في الدفاع وهو إلى جانب الجيش واللجان في تنفيذ أقسى العمليات".

يذكر أن طيران تحالف العدوان كثّف غاراته أمس، إذ شن أكثر من 57 غارة على العاصمة صنعاء والمحافظات.

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