فتح وحماس تؤكدان على الاتفاق لإفشال مشروع الضم الإسرائيلي

الوقت- أكدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الخميس الاتفاق على إفشال مشروع الضم الإسرائيلي معًا، ودعتا كوادرهما والشعب الفلسطيني إلى الانخراط في كل فعل ميداني من أجل مواجهة المشاريع الإسرائيلية.

وطالب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في مؤتمر صحفي مشترك، بضرورة بلورة رؤية استراتيجية موحدة لمواجهة المؤامرات الإسرائيلية.

وقال العاروري في كلمة عبر "الفيديو كونفرنس" إنه "اذا استطاع الكيان الإسرائيلي تمرير مخطط الضم على جزء من الضفة الغربية فهذا يعني أن مسلسل الضم سيستمر".

وأضاف "إذا بدأ الضم وسيطر الاحتلال على القدس والأغوار والكتل الاستيطانية وعلى الطرق، فستُفتح الشهية لضم المزيد من أراضي الضفة".

وأشار العاروري إلى أن الاحتلال سينتقل بعد تنفيذ الضم إلى التفكير في معالجة موضوع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي يُعرف بسوابقه في التهجير والترحيل.

وتابع "سيبدأ الاحتلال بالضغط على السكان في الوضع المعيشي والأمني ويفتح لهم باب الهجرة لأماكن أكثر استقرارًا لترحيلهم من الضفة".

وبين أن الاحتلال يعتبر أن الضفة الغربية "أرض الميعاد"، "وهم مستعدون للذهاب إلى خيارات خطيرة في الضفة الغربية".

وقال: "فُرض علينا أن نواجه هذه المخططات، ولا يسعنا أن نسكت أو نمرر أو نتعايش مع هذا الواقع بأي حال من الأحوال".

واعتبر خطوة الضم إلغاءً للحل السياسي بقيام دولتين، "لأنه لا يمكن بهذا المشروع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة والقدس".

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي من القوى الوطنية أن تقبل حلولًا وسط في الخيارات المطروحة من الاحتلال والإدارة الأمريكية.

ودعا إلى الوقوف وقفة حقيقية وصادقة للتصدي لمشروع الضم وإفشاله، "وقد سبق وفعلنا، ونستطيع أن نكرر ذلك".

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس: "لم نكن نحن وفتح مختلفين على مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته، حتى عندما كنا على خلاف مع فتح".

وأضاف "علينا تجميد خلافاتنا ولا نتوقف عندها لمصلحة اتفاق استراتيجي وجوهري في التناقض الوجودي مع الاحتلال".

وأوضح العاروري أن "التجربة تقول إن العمل المشترك في الانتفاضة الأولى والثانية نجحت في إفشال مخططات الاحتلال"، مبينًا أنه "عندما عملنا معًا فرضنا على الاحتلال التراجع والتنازل".

ووجه رسالة لقواعد حماس وفتح والشعب الفلسطيني بقوله: "يجب أن نعمل معا في كل المواقع. لا تنتظروا تعليمات تفصيلية ومباشرة، نحن في هذا المؤتمر نقول على الجميع أن ينخرط في العمل المشترك لمواجهة مشروع الضم".

وطالب القيادي بحماس بضرورة انخراط الجميع في العمل المشترك بمواجهة مشروع الضم، والدفاع عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حركة حماس ستمارس كل أنواع النضال والمقاومة ضد مشروع الضم.

وأيد خطوات قيادة السلطة والمنظمة السياسية والقانونية والدبلوماسية كافة لمواجهة خطة الضم.

وقال العاروري: "نحن معًا نعمل على استقطاب كل قوى أمتنا الرسمية والشعبية والبرلمانية للوقوف صفًا واحدًا مع فلسطين في مواجهة هذا المشروع".

وأضاف "يجب أن ندرك جميعًا أن ساحة المعركة الآن هي الضفة الغربية وشعبنا في غزة جاهز بكل الوسائل، وأعلن أبو عبيدة والقسام أن الضم إعلان حرب، لكن في النهاية نحن في الضفة يجب أن نقول كلمتنا الفصل في هذا المشروع".

وأكد القيادي بحماس أن الحركة جاهزة للعمل الموحد والوطني، وتقديم التضحيات لمواجهة الاحتلال وتحقيق الانتصار.

أما اللواء الرجوب فقال إن حوارًا هادئًا ومتزنًا جرى مع حركة حماس خلال الفترة الماضية، مضيفًا "وصلنا لمرحلة نموذجية وخلّاقة نريد البناء عليها مع فصائل العمل الوطني".

وأكد أن ردة فعل الشعب الفلسطيني أظهرت أن هناك إجماعا وطنيا لرفضه لهذه المؤامرة الأميركية-الإسرائيلية.

وأشار إلى أن ما جرى في مدن الضفة وغزة وتوج بالحراك الذي حصل في بعض الدول "أظهر أن الفلسطينيين انتصروا لقضيتهم والجميع تحدث بلغة واحدة وتحت علم واحد هو علم فلسطين".

وأوضح الرجوب أننا "نريد دولة فلسطينية كاملة السيادة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية".

وقال: "نحن اليوم سنخرج بصوت واحد وتحت علم واحد ونعمل على بناء رؤية استراتيجية كاستحقاق لمواجهة التحديات فيما يتعلق بقيادة الشارع بمشاركة كل الفصائل بعيدًا عن التناقضات والترسبات في العلاقة".

وأضاف "نحن سنفتح صفحة جديدة وسنقدم نموذجًا لشعبنا وأسرانا والشهداء".

ودعا الرجوب الشعب الفلسطيني في كل مكان للتحرك في هذه المرحلة الصعبة ضد مشروع الضم.

وأشار القيادي في فتح إلى أن الموقف الإقليمي لم يتعاطَ بأي شكل من الأشكال مع مخطط الضم.

وأعرب عن أمله في أن يحترم العمق العربي والإسلامي مقررات القمم المتعلقة بعدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.