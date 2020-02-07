"تايمز أوف إسرائيل": الضمّ كما "إسرائيل" تحوّل إلى قضيّة حزبيّة في الكونغرس الأميركي

الوقت-انضمّ السيناتور عن ولاية "فيرمونت" بيرني ساندرز، إلى 4 نواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، في مطالبتهم للولايات المتحدة بقطع أو حجب المساعدات عن "إسرائيل" إذا نفّذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطته لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة أو وضع سياسات لتسهيل الضمّ في نهاية المطاف، وفقاً لما ذكره مصدر مطّلع على الأمر.

وتحثّ رسالة جديدة وُجهّت إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على "تخفيض المساعدات الأميركية السنويّة لإسرائيل، التي تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، إذا قررّت الأخيرة بسط سيادتها من جانب واحد على أراضي الضفة الغربية".

وتمّ تنسيق الرسالة من قبل النائب التقدمية في مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، ووقّع عليها حتى الآن عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغن رشيدة طليب، عضو الكونغرس عن ولاية واشنطن براميلا جايابال، وعضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا بيتي مكولوم.

ويضيف توقيع ساندرز وزناً جديداً على الرسالة، في الوقت الذي تواصل فيه أوكاسيو كورتيز تعميمها في صفوف النواب الليبراليين في مبنى الكابيتول، في محاولة لحشد المزيد من الدعم.

وجاء في مسودة الرسالة: "إذا مضت الحكومة الإسرائيليّة قدماً في عملية الضمّ المخطط لها برضا هذه الإدارة، فسنعمل على ضمان عدم الاعتراف بالخطوة وكذلك متابعة شروط التمويل العسكريّ الأميركيّ البالغة قيمته 3.8 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك ظروف حقوق الإنسان وحجب الأموال عن شراء الأسلحة الإسرائيلية بما يساوي أو يتجاوز المبلغ الذي تنفقه الحكومة الإسرائيلية سنوياً لتمويل المستوطنات، بالإضافة إلى السياسات والممارسات التي تدعمها وتمكّنها".

وكان قد تمّ تعزيز المستوى الحالي للمساعدات العسكرية الأميركيّة لـ"إسرائيل" في مذكرة تفاهم تمّ التوقيع عليها عام 2016 بين إدارة الرئيس باراك أوباما وحكومة نتنياهو – وتبلغ قيمتها ما يقرب من 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيليّة (إيباك) كانت أطلقت حملة ضد الرسالة يوم الثلاثاء، حيث قالت في تغريدة إن الرسالة "تهدد بشكلٍ صريح العلاقات بين الطرفين بطرق من شأنها أن تضرّ بالمصالح الأميركيّة، وتهدد أمن إسرائيل وتجعل حل الدولتين أقل احتمالاً".

في حين أن اللوبي القوي المؤيد لـ"إسرائيل" يتجنب اتخاذ موقف علنيّ بشأن الضمّ، فقد أبلغ أعضاء الكونغرس أنه لا يمانع انتقاد خطط نتنياهو.

في الوقت نفسه، ناشد اللوبي نفسه المشرعين ألا ّيطالبوا "بأيّ تغييرات في العلاقات الأميركيّة-الإسرائيليّة حتى لو مضت إسرائيل قدماً في الضمّ".

وقد تحدث معظم النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي ضد خطة الضمّ، لكنهم امتنعوا عن الدعوة إلى قطع المساعدات عن "إسرائيل" إذا مضت قدماً في الخطوة.

زعيم الأقليّة الديمقراطيّة في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وعدد كبير من النواب الديمقراطيين البارزين سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، أعربوا سابقاً عن معارضتهم للخطة، وقالوا إنها "ستمسّ بالمصالح الأميركيّة والإسرائيليّة وتقوّض الجهود للتوصل الى اتفاق على أساس الدولتين".