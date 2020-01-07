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  الأربعاء 10 ذی‌القعده‏ 1441

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أخبار

اغلاق جميع محافظات الضفة الغربية بسبب كورونا

الأربعاء 10 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
اغلاق جميع محافظات الضفة الغربية بسبب كورونا
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الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية برام الله ابراهيم ملحم اليوم، عن اغلاق جميع محافظات الضفة الغربية كما كان الحال في السابق لمدة 5 أيام تبدأ من بعد غد الجمعة وتنتهي صباح الاربعاء المقبل، قابلة للتمديد. 

وقال ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله: " سيتم إغلاق جميع المحافظات كما كان عليه الامر في العشرين من آذار الماضي، باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت".

وأضاف أن المستثنى من الاغلاق تبقى تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية فقط، وستتوقف خلالها حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل محافظات الوطن، وذلك لكسر سلسة الوباء وتقليص مساحة انتشاره، مع بقاء الاجراءات.

ودعا جميع المواطنين إلى التقيد الصارم و الالتزام بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات وتوخي المسافات والامتناع عن أداء الصلوات في المساجد والكنائس.

وشدّد على ان حكومته أقرت لائحة عقوبات لمن يخالف اجراءات مواجهة كورونا.

وأوضح أن قصر أو طول مدة الإغلاق مرتبط بدرجة وعي المواطنين في مواجهة الوباء، من شأنه أن يقل من الضرر أو يقصر من أيام الاغلاق.

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الحكومة الفلسطينية محافظات الضفة الغربية بقاء الاجراءات

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