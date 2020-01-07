طيران العدوان يشن سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية

الوقت- شن طيران العدوان السعودي اليوم الأربعاء أكثر من 44 غارة على محافظات صنعاء وصعدة وحجة ومارب والجوف والبيضاء.

ففي العاصمة صنعاء شن طيران العدوان السعودي غارتين على منطقة الحفا وغارة على منطقة نقم وشن 5 غارات على مطار صنعاء وغارتين على منطقة النهدين وغارة على كلية الهندسة في مديرية شعوب واستهدف بغارة منطقة الصيانة في مديرية الثورة.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية أرحب كما ألقى 4 قنابل ضوئية على مديرية الحيمة الخارجية كما شن غارة على منطقة الحتارش بمديرية بني الحارث وغارتين على مديرية سنحان.

وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على حوش للمواشي تابع لأحد المواطنين في المقاش يقع بمحيط المدينة كما شن 4 غارات على معسكر الجمهورية في المدينة وغارة على مديرية الظاهر، فيما شن 4 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة.

وأما في الجوف فقد عاود طيران العدوان السعودي شن 4 غارات على مديرية خب والشعف.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي 4 غارات على مديريتي العبدية وماهلية وغارتين على صلب بمديرية مجزر.

وفي البيضاء شن طيران العدوان السعودي 5 غارات على منطقة قانية.