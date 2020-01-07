لتعزيز وجوده غير الشرعي .. الاحتلال الأمريكي ينشئ مطاراً عسكرياً بريف الحسكة

الوقت- أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على إنشاء قاعدة غير شرعية جديدة لها تمثلت بمطار عسكري في منطقة اليعربية بريف الحسكة وذلك لتعزيز وجودها اللاشرعي في الجزيرة السورية تماشيا مع مخططاتها الرامية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف الحسكة لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أنشأت مطاراً عسكريا جديداً لتعزيز وجودها غير الشرعي في منطقة الجزيرة السورية وذلك في المنطقة الواقعة بين قرية ام كهيف وصوامع حبوب تل علو على بعد 8 كم جنوبا بريف مدينة اليعربية.

وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات "قسد" تقوم بإدخال المعدات والمواد اللوجستية وإقامة السواتر الإسمنتية وإقامة الثكنات العسكرية وتزفيت الطريق الواصل للصوامع لتخديم القاعدة غير الشرعية الجديدة مبينة أن مجموعات “قسد” تقوم بحراسة مشددة لمحيط الصوامع في حين تعزز قوات الاحتلال الأمريكي وجودها في قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من الذين تدعمهم في تلك المناطق.