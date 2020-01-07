إثر حادث حريق المركز الطبي في طهران .. قائد الثورة يصدر بيان تعزية

الوقت- إثر وقوع حادث مرير بنشوب حريق في أحد المراكز الطبية بطهران، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين، أصدر قائد الثورة الاسلامية بيان تعزية، أكد فيه على دراسة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآلام والأضرار من قبل الأجهزة المسؤولة.

وقد أصدر سماحة آية الله الخامنئي قائد الثورة الاسلامية بيان تعزية إثر وقوع حادث مرير بنشوب حريق في أحد المراكز الطبية بطهران، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين، ، كلّف فيه الأجهزة المسؤولة بدراسة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآلام والأضرار الناجمة عن الحادث المؤلم.

وجاء في بيان قائد الثورة: أقدم خالص التعازي لأسر ضحايا الحريق المأساوي في المركز الطبي الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين الاعزاء، وأسال الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يمن برحمته على الضحايا.

وأضاف سماحة القائد في بيانه: يجب على الاجهزة المعنية أن تبذل قصارى جهدها لمنع مثل هذه الحوادث المأساوية، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحد من أضرارها وخسائرها، والحؤول دون وقوع مثل هذه الاضرار التي لايمكن تعويضها.

واختتم سماحته بيانه بالقول: يجب أيضا إجراء تحقيق مناسب لحادث المركز الطبي وكذلك يتعين على الاجهزة المسؤولة القيام بذلك على وجه السرعة.