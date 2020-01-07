رغم تخفيض ميزانية الشرطة.. اشتباكات جديدة تندلع في نيويورك بين الشرطة والمحتجين

الوقت- اشتبك متظاهرون مع رجال الشرطة، صباح يوم الأربعاء، أمام مبنى مجلس مدينة نيويورك، بعد ساعات من تمرير مجلس المدينة لميزانيته، التي تضمنت تخفيضات بقيمة مليار دولار من ميزانية شرطة نيويورك.

ووصلت التوترات إلى ذروتها عندما غضب المتظاهرون من إزالة رجال الشرطة للحواجز التي أقامها المتظاهرون، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ويظهر مقطع فيديو نشره مراسل صحيفة "نيويورك بوست" رجال شرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يقتلعون الحواجز من مكانها، ويظهر الضباط وهم يضغطون على الحشد لدفع المتظاهرين للخلف.

وذكر اشخاص على تويتر أن شرطة نيويورك اقتحمت معسكر المتظاهرين بشكل وحشي، بتهمة تحريض المواطنين على التظاهر غير المشروع في المدينة.