موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 10 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور الوقت- بدأت "أنقرة" لعبة جديدة في الأراضي التي تحتلها قواتها والمليشيات الإرهابية الموالية لها في شمال غرب سوريا، فمن جهة، تحاول "أنقرة" منع البدء الوشيك للعمليات العسكرية التي تنوي قوات النظام السوري شنها خلال الايام القادمة على تلك المناطق، ومن ناحية أخرى، ضاعفت القوات التركية والمليشيات الإرهابية الموالية لها من تحركاتها المشبوهة في تلك المناطق.

باتت في مرمى صواريخهم.. هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟ الأهداف الإماراتية المُدرجة في بنك أهداف الجيش اليمني وأنصار الله ستُشكّل مفاجئة ليس فقط للإماراتيين، بل للعالم بأجمعه، حيث أن عنصر المفاجأة هنا أكثر أهمية

استماتة صهيونيّة لنزع الوصاية الأردنيّة عن الأقصى.. هل تَصلح السعوديّة لأن تكون بديلاً؟ تماشياً مع المحاولات الإسرائيليّة لتقليص صلاحيات المملكة الأردنيّة على الأوقاف الإسلاميّة في القدس وعلى المسجد الأقصى الذي يتعرض منذ مدة طويلة لهجمة شرسة من الاستهداف الصهيونيّ

من قانون قيصر إلى سيف العقوبات شهدت منطقة غرب آسيا على مدى العقد الماضي، سلسلة من الحكومات الضعيفة المتداخلة بالأزمات والمتصارعة معها تدل على أنها دول منهارة لكن بنسب مختلفة

طويت الصفحة؛ شيا تنتصر على الخارجية اللبنانية الوقت- يبدو ان الثقل الأمريكي فرض نفسه على وزارة الخارجية اللبنانية، حيث كان من المقرر "استدعاء" وزير الخارجية ناصيف حتّي للسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، على خلفيّة تصريحاتها الإعلاميّة الأخيرة، والتي حرضت من خلالها ضد حزب الله اللبناني...

أخبار

إسماعيلي: تمّ تحديد أسماء المتورطين بقتل الشهيد سليماني وسنحاسبهم

إسماعيلي: تمّ تحديد أسماء المتورطين بقتل الشهيد سليماني وسنحاسبهم

الوقت-أكد المتحدث باسم السلطة القضائيّة الإيرانيّة غلام حسين إسماعيلي

ترامب يوافق على إعادة انتشار 9500 جندي أميركي خارج ألمانيا الوقت-وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مقترح إعادة نشر 9500

روحاني: إذا ألحقت أميركا ضرراً سياسياً بالاتفاق النووي سنرد مباشرة الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنّ بلاده ستعود إلى تعهداتها في الاتفاق النووي في اللحظة

سوريا رداً على مؤتمر بروكسل: تدخّل سافر في الشأن الداخلي للبلاد الوقت-ذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السوريّة أن مؤتمر بروكسل

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن خريطة الضم التي اقترحتها "إسرائيل" الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خريطة الضمّ التي اقترحتها "إسرائيل" على الولايات المتحدة،

تظاهرات وفعاليات مناهضة لخطة الضم في فلسطين ومدن عربية وأجنبية تظاهرات وفعاليات مناهضة لخطة الضم في فلسطين ومدن عربية وأجنبية

زوجان أميركيان يشهران السلاح في وجه المتظاهرين الوقت-في وقت تستمر به المظاهرات المنددة بالعنصرية في الولايات المتحدة،

انفجار مركز “سينا أطهر” العلاجي شمال طهران الوقت- قالت وسائل إعلام إيرانية أنّ انفجاراً وقع في مركز "سينا أطهر" العلاجي، شمال العاصمة الإيرانية طهران، وتسبّب في تدمير نوافذ المباني المحيطة.

الخارجية الإيرانية: مشاورات إيران لعقد حوارات بين الفصائل الأفغانية تهدف إلى إرساء السلام الوقت- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي جهود ومشاورات ايران لعقد حوارات بين الفصائل الافغانية بانها انما تهدف الى ارساء السلام والاستقرار والامن في جمهورية افغانستان الاسلامية.

الخارجية الروسية: القوات الأجنبية غير الشرعية تواصل نهب النفط السوري وزعزعة الاستقرار الوقت- أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين استمرار القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي بنهب الثروات النفطية وزعزعة الاستقرار فيها.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز الـ40 ألفاً مجدداً الوقت- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الاثنين أكثر من 41.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ردّاً على جرائم العدو وحصاره.. وزير الدفاع اليمني يؤكّد استمرار العمليات الاستراتيجية في عمق العدو الوقت- أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ العمليات الهجومية الاستراتيجية الواسعة في عمق العدو الجغرافي والتي ستضع حداً نهائياً لغطرسته وعدوانه وحصاره وارتكابه للجرائم الوحشية بحق الشعب اليمني.

الخارجية الصينية: نعارض تمديد الحظر التسليحي على إيران الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجددا معارضة بلاده لتمديد الحظر التسليحي على ايران.

حماس: لا يمكن إخراج الاحتلال من الضفة الغربية إلا بالمقاومة الوقت- عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق يقول إنه لا يمكن إخراج الاحتلال من الضفة الغربية إلا بالمقاومة. كما يكشف عن اتصالات تجري بين حماس والعديد من الدول العربية والإسلامية لإحباط خطط الضم الإسرائيلية.

ما هو العرض الذي قدّمه معارض سعودي لابن سلمان لإطلاق سراح عائلته؟ الوقت- قدم المعارض السعودي البارز المقيم في كندا، عمر بن عبد العزيز، والمعروف بأنه صديق الصحفي الذي قُطع في قنصلية بلاده باسطنبول جمال خاشقجي، عرضاً مالياً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقابل إطلاق سراح عائلته والسماح لهم بالسفر.

مادورو يمهل سفيرة الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة فنزويلا ردّاً على العقوبات الوقت-أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سفيرة الاتحاد الأوروبي

ترودو: كندا تستعدّ لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجدّ الوقت-أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الإثنين، أنّ حكومته تستعدّ

رئيس الاحتياطي الفدرالي: انتعاش الاقتصاد الأميركي رهن باحتواء كورونا الوقت-أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم ب

أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الوقت-سجّلت الولايات المتّحدة الأميركية، مساء الإثنين، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة

لبنان: مجلس الدفاع الأعلى يبحث التعديات الإسرائيلية في المياه الإقليمية الوقت-يعقد مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسة لبح

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ما هو العرض الذي قدّمه معارض سعودي لابن سلمان لإطلاق سراح عائلته؟

الخارجية الصينية: نعارض تمديد الحظر التسليحي على إيران

لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟

من قانون قيصر إلى سيف العقوبات

طويت الصفحة؛ شيا تنتصر على الخارجية اللبنانية

ردّاً على جرائم العدو وحصاره.. وزير الدفاع اليمني يؤكّد استمرار العمليات الاستراتيجية في عمق العدو

حماس: لا يمكن إخراج الاحتلال من الضفة الغربية إلا بالمقاومة

سوريا رداً على مؤتمر بروكسل: تدخّل سافر في الشأن الداخلي للبلاد

روحاني: إذا ألحقت أميركا ضرراً سياسياً بالاتفاق النووي سنرد مباشرة

خطة الضمّ الإسرائيلية تتعثر.. والعدو الصهيونيّ لا يُقيم وزناً للعرب

ترامب يوافق على إعادة انتشار 9500 جندي أميركي خارج ألمانيا

باتت في مرمى صواريخهم.. هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟

إسماعيلي: تمّ تحديد أسماء المتورطين بقتل الشهيد سليماني وسنحاسبهم

تظاهرات وفعاليات مناهضة لخطة الضم في فلسطين ومدن عربية وأجنبية

الخارجية الروسية: القوات الأجنبية غير الشرعية تواصل نهب النفط السوري وزعزعة الاستقرار

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟

طوق العدالة على عنق التاريخ الأمريكي

اقتراب نهاية تحالف نتنياهو وغانتس.. أسباب الأزمة

كاتب صهيوني: كيف تسلّلت الصهيونية إلى الأسرة السعودية الحاكمة؟

بسبب سلبية الأمم المتحدة .. وزارة الصحة: كارثة صحّية تنتظر اليمنيين في الأيام القادمة

بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.. ميركل تدعو بريطانيا لتحمّل "العواقب الاقتصادية"

الصين تقرّ قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ.. وأميركا تردّ

وزير الخارجية الايراني: أمريكا لا تحترم المبادئ الإنسانية

ترامب يطالب بإلغاء نظام "أوباما كير" للتأمين الصّحّي

صندوق النقد الدولي: كورونا تسبب بأزمة اقتصادية غير مسبوقة

بايدن: ترامب لا يصلح لقيادة الأمة الأميركية

الوفاق الليبية: سيطرة عناصر روسية على حقول النفط تهديد لأمن ليبيا القومي

الخارجية الصينية: نعارض تمديد الحظر التسليحي على إيران

ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن

بوتين وماكرون يدعوان إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

هل نحن على أعتاب حرب جديدة في الشمال السوري؟

"بعد إدخال تعديلات".. بولتون سينشر كتابه الذي يوثق تجاوزات ترامب

بعد تهديدات عبّاس الفارغة.. أشتية يُهدد بإعلان قيام الدولة الفلسطينية

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

السفيرة شيا والتدخل في الشؤون اللبنانية؛ عن ماذا تبحث؟

الصين: سنجعل أي مصل لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

حزب البعث يولي قرار انتخاب ممثليه في البرلمان السوري إلى "الرفاق" بدلاً من القيادة

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

"أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا

مركز واشنطن للأبحاث والاستراتيجيات.. هل بدأ صبر "ترامب" ينفد تجاه السعودية ؟

أميركا تضغط لسحب مقترح أفريقي لوقف عنف شرطتها

حلفاء الولايات المتحدة العرب غير قادرين على التماشي مع استراتيجية الضغط الأقصى ضد إيران

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور

الأربعاء 10 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور

مواضيع ذات صلة

نشر قوات لواء "القدس" في شمال غرب سوريا؛ هل سينتقم "بوتين" من "أردوغان" في محافظة إدلب؟ + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أفادت الأنباء الواردة من شمال غرب سوريا، أن الحكومة السورية قامت خلال الايام القليلة الماضية بإرسال قوات جديدة ومعدات عسكرية ثقيلة للمناطق القريبة من خطوط التماس مع المناطق التي تحتلها الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا في وسط وغرب محافظة إدلب. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فإن قوات الجيش السوري تستعد هذه الايام لتوفير الأمن والاستقرار وتطهير الطريق السريع "إم 4" المهم والاستراتيجي (الواصل بين سراقب - اللاذقية) والضواحي القريبة (جبل الزاوية، وجبل الأربعين، وجسر الشغور، و...) من قذارة الجماعات الإرهابية. ومن ناحية أخرى، فإن بدء عمليات قوات الجيش السوري لاستعادة الأمن والاستقرار على هذا الطريق السريع، يعني تطهير المناطق التي لا تزال قابعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في شمال غرب محافظة حماة (المناطق المحتلة في سهل الغاب) وشمال شرق محافظة اللاذقية.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية، أن الجيش السوري أرسل مؤخراً معدات جديدة إلى بلدة "سراقب" الاستراتيجية الواقعة شرق محافظة إدلب (تبعد مسافة 16 كلم من إدلب) لتعزيز تحصيناتها الدفاعية. ولفتت تلك المصادر إلى أنه في الوقت الذي تستعد فيه القوات السورية لشن عملية كبرى في الشمال الغربي، كثف الجيش التركي المحتل عملياته العسكرية في الأراضي المحتلة في وسط محافظة إدلب. كما أكدت تلك المصادر أن الجيش التركي قام بإنشاء العديد من الثكنات والحواجز الإسمنتية على الطريق السريع "إم 4" الاستراتيجي والمهم.

وفي السياق نفسه، قال مصدر ميداني على اطلاع كامل بالتطورات في شمال غرب سوريا، إن القوات التركية أزالت أيضًا عددًا من السدود في منطقتي "الحاكورة" و"عين الحر" في شمال شرق محافظة اللاذقية. وبحسب المعلومات التي قدمها هذا المصدر الميداني، فإن "أنقرة" تحاول تسيير دوريات مشتركة بين القوات الروسية والتركية على الطريق السريع. وأضاف هذا المصدر الميداني، أن الجماعات الإرهابية أقامت عدد من الثكنات والحواجز الإسمنتية على الطريق السريع "إم 4"، مضيفًا أن الجيش التركي أرسل أيضًا قوات متخصصة ووحدة هندسية لتطهير هذا الطريق السريع والضواحي القريبة منه من الالغام المتفجرة والقنابل. وعبّر المصدر الميداني عن قيام "أنقرة" خلال الايام الاخير بالكثير من الجهود لتأمين هذا الطريق السريع، قائلاً "بهذه الاستراتيجية، تريد تركيا أن تُظهر أنها والجماعات الإرهابية الخاضعة لقيادتها ملتزمة بالالتزامات واتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد هذا المصدر الميداني، بأن تركيا قلقة للغاية من أن استعداد قوات الجيش السوري لشن عملية عسكرية كبيرة لتطهير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في وسط وغرب محافظة إدلب، وشمال غرب محافظة حماة، وشمال شرق محافظة اللاذقية ولهذا فإن "أنقرة" قامت بإرسال العديد من العناصر الإرهابية إلى تلك المناطق لمساعدة قواتها على التصدي لهجمات قوات الجيش السوري. و من جانبه، أعلن وزير الدفاع التركي، "خلوصي أكار"، يوم الخميس الماضي، أن بلاده تواصل عملياتها العسكرية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا. وتابع قائلا: "إلى جانب فعالياتنا في إدلب، نخوض كفاحا كبيرا ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في شمال العراق، وأطلقنا مؤخرا عملية مخلب النمر بهدف حماية حدودنا ومواطنينا".

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير أنه خلال الأيام الأخيرة، واصل الجيش التركي والجماعات الإرهابية الموالية له تنفيذ تحركات مشبوهة ونقل معدات عسكرية ثقيلة إلى المناطق القريبة من خطوط التماس وهذه الازدواجية التركية في التعامل مع اتفاق وقف اطلاق الناس، أدى إلى نفاذ صبر الجيش السوري الذي قرر مؤخراً التصدي لكافة الاستفزازات التركية والجماعات الإرهابية الموالية لها في تلك المناطق والبدء بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الايام القادمة.

كما أكد مصدر ميداني سوري رفيع المستوى، يوم الأحد الماضي، أن المهلة الإضافية التي منحتها روسيا للجانب التركي بهدف فتح الطريق الدولي "إم 4" بطريقة سلمية انتهت قبل عدة أيام، مشيرا إلى أن تعزيزات ضخمة وصلت إلى الجيش السوري عند خطوط التماس جنوب إدلب. وقال ذلك المصدر، إن "الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور التماس مع المجموعات الإرهابية المسلحة بريف إدلب خلال الآونة الاخيرة، وذلك تبعا للتطورات الميدانية التي تجري على هذه الجبهة، وخاصة أن المجموعات المسلحة وعلى رأسها (هيئة تحرير الشام) والمسلحين الأجانب الذين يعملون تحت مسمى (الحزب الإسلامي التركستاني) باتوا ينفذون بشكل شبه يومي هجمات منظمة على مواقع الجيش السوري في سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي".

يذكر أن القوات السورية ومقاتلو جبهة المقاوم، تمكنوا خلال الفترة الماضية من مراقبة تحركات الجيش التركي والجماعات الإرهابية الموالية لها في تلك المناطق، وحتى أنهم في عدة حالات، قاموا باستهداف وتدمير المعدات العسكرية التركية المرسلة. ويبدو أن أنقرة والإرهابيين الخاضعين لقيادتها كانوا ينوون شن هجمات مفاجئة في محافظة إدلب وحماة (المحور الشمالي الغربي) وفي محافظة اللاذقية (المحور الشمالي الشرقي) وفي محافظة حلب (المحور الغربي) قبل بدء عملية الجيش السوري ولكن جميع خططها فشلت ولم تتمكن خلال الفترة الماضية من شن هجمات مفاجئة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذا استمرت الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا والجماعات الإرهابية والمتمثلة في التحضير لهجمات مفاجئة، فإن الجيش السوري سيطلق بلا شك عملية لتحرير الأراضي المحتلة، وفي المقام الأول، سوف تأتي عملية تحرير جبل "الزاوية" الواقع في وسط محافظة إدلب ومن ثم سيتم تحرير سهل "الغاب" الواقع شمال غرب محافظة حماة من كافة العناصر الإرهابية.

وفي الختام كشفت العديد من التقارير أن القوات التركية التي بدأت منذ التوقيع على الاتفاق، انشاء نقاط عسكرية لها في مختلف البلدات والقرى، لا تتوقف عن استطلاع قرى عديدة على جانبي الطريق، كان ابرزها قرى "بفطامون" ومرج "الزهور"و"فريكة" و"الزيادية"، وهذه القرى بالطبع تتربع على طرفي الطريق الدولي وتحديداً جنوب شرق مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي، بالاضافة الى تسيير دوريات تركية منفردة على الطريقة، بدأت تنطلق من بلدة "ترنبة"، في تحرك تركي احادي يثير قلق المراقبون في دمشق، من نية التركي اطالة امد المهلة الزمنية، تحت ذريعة حماية الدوريات المشتركة القادمة، على الطريق الدولي الذي يجب ان تسير الدوريات عليه، من بلدة "ترنبة" غرب "سراقب" بريف ادلب، وصولاً الى بلدة "تل الحور" في الحدود الادارية لحافظة اللاذقية، كل ذلك يراه المراقبون في سورية على انه مجرد مسرحية استعراضية من قبل القوات التركية، تدلل على عدم جدية القوات التركية في تسيير الدوريات، وتطبيق اتفاق موسكو، وابعاد المسلحين عن جانبي الطريق.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عمليات عسكرية مفاجئة قوات الجيش السوري أنقرة إرهابية عناصر

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء