ترامب يوافق على إعادة انتشار 9500 جندي أميركي خارج ألمانيا

الوقت-وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مقترح إعادة نشر 9500 جندي خارج ألمانيا، بعد مناقشات مع وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي الإثنين.

البنتاغون أشار في بيان له أمس، إلى أنّ خطة الانتشار "لا تستجيب لمطلب الرئيس فقط"، بل أنها "تعزز قوّة الردع ضد روسيا، وتُعزّز حلف شمال الأطلسي، وتطمئن الحلفاء، وتحسّن المرونة الاستراتيجيّة للولايات المتحدة والقيادة العملانيّة للجيش الأميركي في أوروبا".

وبحسب البيان فإنّ قادة البنتاغون "سيقدمون تقريرهم للجان الدفاع في الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة وكذلك مع حلفاء الناتو".

البنتاغون لم يُحدّد في أيّ دول يمكن نشر تلك القوّات الأميركيّة، لكنّ ترامب قال خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، إنّ "بولندا ستكون واحدةً من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا".

رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، كان عبّر مؤخراً أيضاً عن أن بلاده تأمل في استضافة جزء من الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا.

يذكر أنّ وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، وصف العلاقات الألمانيّة - الأميركيّة بـ"الصعبة"، على خلفيّة قرار سحب جزئي للقوات الأميركيّة من البلاد.

وقال ماس: "من الواضح أن القرار بشأن سحب القوّات الأميركيّة لم يتمّ الاتفاق عليه ضمن الإدارة الأميركيّة، فليس من المستغرب أنه لم يتمّ التشاور معنا أيضاً".