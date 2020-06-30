الخارجية الإيرانية: مشاورات إيران لعقد حوارات بين الفصائل الأفغانية تهدف إلى إرساء السلام

الوقت- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي جهود ومشاورات ايران لعقد حوارات بين الفصائل الافغانية بانها انما تهدف الى ارساء السلام والاستقرار والامن في جمهورية افغانستان الاسلامية.

واشار موسوي الى نبأ اجتماع مبعوث ايران الخاص بشأن افغانستان محمد ابراهيم طاهريان بمساعد جماعة طالبان في الشؤون السياسية أمس الاثنين في قطر، موضحاً: ان ممثل ايران التقى أيضا الممثل الخاص لدولة قطر في شؤون افغانستان.

ونوه الى ان هذه اللقاءات تصبّ في سياق المشاورات والجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل عقد محادثات بين الفصائل الافغانية بهدف ارساء السلام والاستقرار والامن في هذا البلد.