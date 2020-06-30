الخارجية الصينية: نعارض تمديد الحظر التسليحي على إيران

الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجددا معارضة بلاده لتمديد الحظر التسليحي على ايران.

وقال "جاو لي جيان" في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الثلاثاء وذلك في رده على سؤال لمراسل ارنا: وفقا للاتفاق النووي لعام 2015 فإن الصين تعارض محاولات الولايات المتحدة للضغط على مجلس الأمن لتمديد فرض الحظر التسليحي على إيران.

وشدد على رفض الصين للضغوط الأمريكية على اعضاء مجلس الأمن لتمديد الحظر التسليحي، وأضاف: يجب الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة برفع حظر التسلح ويتعين على الجميع الالتزام بأحكامه.

وتابع قائلا: يتعين تنفيذ جميع اتفاقيات مجلس الأمن، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على الأسلحة.