مادورو يمهل سفيرة الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة فنزويلا ردّاً على العقوبات

الوقت-أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سفيرة الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة فنزويلا، وقال "يكفي الاستعمار الأوروبي".

وجاء قرار مادورو بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من بلاده بعد قرار دول الاتحاد فرض عقوبات على مسؤولين في الدولة الفنزويلية بينهم رئيس الجمعية الوطنية لويس بارا.

وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق 11 مسؤولاً فنزويلياً على قائمة العقوبات، متهماً إياهم بـ"تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا.

وأشار بيان للمجلس إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن "العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام".