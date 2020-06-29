القضاء الايراني يصدر أوامر باعتقال 36 مسؤولاً أمريكيّاً وعلى رأسهم ترامب.. ما السبب؟

الوقت- اعلن القضاء الايراني عن اصدار أوامر باعتقال 36 مسؤولا امريكيا ومن دول اخرى تورطوا باغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، وذكر بيان ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب على راس المتهمين وستتم متابعة ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

طهران تصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، من بين ستة وثلاثين مسؤولا سياسيا وعسكريا في امريكا وفي دول أخرى لضلوعهم عبر الايعاز او التنفيذ في جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني. وطلب القضاء الايراني من الانتربول اعلان الوضعية الحمراء ضد المتهمين والقيام بدورها في مهمة تعقب وملاحقة واعتقال المطلوبين ليمثلوا أمام القضاء الايراني بتهمة القتل والعمل الارهابي وان الرئيس ترامب يتصدر قائمة المتهمين، وأن ملاحقة ترامب قضائيا تبقى حتى بعد نهاية فترته الرئاسية.

وتواصل طهران اجراءاتها القضائية والقانونية والدبلوماسية. فقد أعلنت الخارجية الايرانية عن أن السلطات استطاعت تحديد هوية أربعين امريكيا بمن فيهم اصحاب القرار والمنفذون للجريمة. وستحدد قريبا هوية بعض الاشخاص مثل موجهي الطائرات الامريكية المسيرة. واضافة الى الاشخاص المتورطين في هذه الجريمة، فإن امريكا وبعض الدول التي استخدمت اراضيها لارتكاب هذه الجريمة تتحمل المسؤولية قبال هذا الاجراء المعارض للقوانين الدولية.

وفي اول رد اميركين ادعى المبعوث الخاص بشان ايران براين هوك ان اوامر الاعتقال الايرانية بحق ستة وثلاثين اميركيا ذات طبيعة سياسية و، خلال زيارته للسعودية لحشد التاييد ضد رفع الحظر على بيع الاسلحة لايران، قال هوك ان الانتربول لا يتدخل في اصدار نشرات حمراء استنادا لطلبات ذات طبيعة سياسية على حد زعمه. وحاول هوك تفادي الاتهام الايراني للرئيس ترامب وقال ان اوامر الاعتقال المتعلقة باغتيال الفريق قاسم سليماني لا علاقة لها بالامن القومي ولا تؤخذ على محمل الجد، علما ان الرئيس ترامب اعترف شخصيا بانه هو من اصدر الاوامر بارتكاب الجريمة.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت رسميا مسؤوليتها عن الجريمة التي وقعت في الثالث من كانون الثاني يناير الماضي وقالت انها استهدفت الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس اثناء خروج موكبه من المطار الدولي في العاصمة العراقية بغداد .