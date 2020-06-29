"الأمن القومي الإسرائيلي": "إسرائيل" تفقد السيطرة على انتشار كورونا

الوقت-قال مسؤول في طاقم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا ايلي فاكسمان، إن "إسرائيل" فقدت السيطرة على انتشار الوباء.

وفي مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت" لفت فاكسمان، إلى "وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمنع الحاجة لفرض حظر تجوّل تام في الأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أن "إحدى الخطوات هي التباعد الاجتماعي ومنع التجمع بالعشرات".

في سياق متصل، أجرت "القناة 12" الإسرائيلية استطلاع رأي حول الموقف من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الكورونا وكانت النتائج على الشكل التالي: "52% يؤيدون الاستمرار بالسياسة الحالية و 40% يؤيدون إعادة فرض القيود".

ومنذ أيام، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو، أن "إسرائيل" والإمارات المتحدة ستتعاونان في مكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن وباء كورونا ألقى بأعبائه على "الداخل الإسرائيلي"، حيث طالت تبعاته الخطة العسكرية العامة، التي أعلنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، في شباط/فبراير الماضي.

واستنجدت "إسرائيل" بالولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وطلبت مساعدة قد تصل الى 47 مليار دولار.

وسيحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى عدة سنوات للتعافي من الخسائر الذي خلفته جائحة الكورونا، كما خسرت البورصة الإسرائيلية 27٪ خلال أزمة الجائحة.

وأشارت "دائرة الإحصاء المركزية"، إلى أن "عدد الموظفين والمستخدمين الذين فرضت عليهم إجازة غير مدفوعة الأجر أو على حساب عطلهم السنوية، وصل إلى 40%، أي حوالي المليونين ونصف المليون عامل".