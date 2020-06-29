أميركا: مجلس نواب ولاية مسيسيبي يقرّ إزالة شعار للكونفدرالية من علمه

الوقت-أقر مجلس نواب ولاية مسيسيبي الأميركية المضي قدماً في إزالة شعار للكونفدرالية من علم الولاية وتعهد حاكم الولاية إقرار مشروع القانون.

وصوّت 91 نائباً على مشروع قانون لإزالة شعار الكونفيدرالية، مقابل 23 رفضوه.

وقد أدّت الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة التي أثارتها وفاة جورج فلويد الأميركي الأفريقي إلى دعوات لإزالة التماثيل الكونفدرالية ورموز أخرى لإرث العبودية في الولايات المتحدة.

وكان تيت ريفز حاكم ولاية مسيسيبي المنتمي للحزب الجمهوري قال عبر تويتر، إن الوقت حان لإنهاء الخلاف، وذلك بعد وصول المشرعين إلى طريق مسدود منذ عدة أيام خلال بحث مسألة العلم الجديد للولاية، مؤكداً أنه سيوقّع على مشروع القانون إذا أرسل إليه.