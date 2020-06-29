ترامب: التقارير عن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين غير موثوقة

الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أجهزة الاستخبارات أبلغته أنها لم تجد ما يؤكد تقارير إعلامية أشارت إلى أن وحدات روسية في أفغانستان عرضت أموالاً على حركة طالبان لقتل جنود أميركيين.

ترامب وفي تغريدة له على "تويتر" قال إن "الاستخبارات لم تبلغنا أو تبلغ نائب مايك بنس بالأمر لأنها وجدت أن هذه المعلومات غير جديرة بالثقة".

ونفى البيت الأبيض أمس الأحد، أن يكون ترامب أُبلغ بشأن عرض روسيا مكافآت لاستهداف جنود التحالف الدولي في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض تعليقاً على تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز":"الرئيس ونائبه لم يُطلعا على تقارير عن عرض روسيا مكافآت لمسلحين لاستهداف جنودنا بأفغانستان".

وأشار البيان إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" تتعامل بشكلٍ غير دقيق مع المعلومات.

هذا ونقلت الصحيفة نفسها عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت سراً على مسلحين مرتبطين بحركة طالبان مكافآت لاستهداف قوات التحالف والجنود الأميركيين في أفغانستان".

وأوضحت أن "الاستخبارات الأميركية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قدّم لبعض مسلحي طالبان قبل نحو عام".