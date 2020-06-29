روحاني: الأداء الإيراني في مكافحة كورونا ممتاز

الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه في ظل الضغوطات الأميركية التي يتعرض لها اقتصاد البلاد، بالإضافة لتفشي جائحة كورونا، كان "أداء مختلف القطاعات ممتازاً".

وأشار روحاني إلى مشكلات عديدة ما زالت موجودة، لكنّ "الحكومة تُقدم مساعدات لتحسين أوضاع المواطنين"، لافتاً إلى أن استخدام الكمامات الطبية "سيصبحُ إلزامياً انطلاقاً من الأسبوع المقبل.

وتابع: "باعتبارنا بلداً يعاني من هذا المرض، فيما الحظر مفروض علينا، لم نقترض من البنك المركزي الإيراني خلال السنتين الماضيتين، ولن نحتاج لذلك حتى نهاية العام الحالي".

من جهته، أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يحيى رحيم صفوي، أنه في "ظل الحرب ابتعد عن بلادنا، لكن على القوات الممسلحة الإيرانية أن تُطور دائماً جاهزيتها".

وكشف صفوي، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني للدفاع الكيميائي، عن أن إيران "أجرت أبحاثاً عديدة في مجال التصدّي للتهديدات الميكروبية والبيولوجية والكيميائية".

وقال إن "من أعطى الرئيس العراقي السابق صدام حسين قنبلة كيميائية، خلال الحرب المفروضة، وسكت عن جرائمه الوحشية، هو متورط في جرائمه الكيميائية ضدّ الشعب الإيراني".