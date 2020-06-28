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  الأحد 7 ذی‌القعده‏ 1441

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إثارة الفتنة والتفرقة.. حصان طروادة الأمريكي للدخول إلى الحصن العسكري العراقي الوقت- لقد استنتج الأمريكيون أن أي محاولة من جانبهم لزعزعة استقرار العراق سوف تحبطها قوات الحشد الشعبي العراقية. لذلك، في فلقد سعى قادة البيت الأبيض خلال الفترة الماضية إلى إضعاف قوات الحشد الشعبي من خلال تقديمها كمنافس للقوات العسكرية العراقية، وذلك من أجل خلق أرضية مناسبة وبشكل تدريجي لحل تلك القوات الشعبية.

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور الوقت- لقد كشفت المواجهة التي وقعت قبل عدة أيام بين "الكاظمي" وقوات الحشد الشعبي العراقية، أن الولايات المتحدة استعانت هذه المرة بقوات مكافحة الإرهاب، للمضي قدماً في سيناريوها الذي يهدف الي القضاء على هذه القوات الشعبية وقطع الطريق الاستراتيجي "طهران - المتوسط".

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟ في حين أن الوجود الأمريكي في العراق احتلالي، ويعارضه العراقيون على نطاق واسع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قد انتهكوا في الواقع سيادة العراق واستقلاله أکثر فأکثر، مع إمكانية وجود مسؤول صهيوني في العراق.

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟ الوقت- تحاول "اسرائيل" جاهدةً اختراق جميع الدول التي تدور في فلكها لجر هذه الدول نحو "حمى التطبيع"، ونتيجة لضعف الموقف العربي والاسلامي الموحد تمكن العدو الاسرائيلي من اختراق العديد من الدول ابتداءاً بمصر وليس انتهاءا بجنوب اليمن حديثاً...

أخبار

ضد ممارسات الشرطة العنصرية.. الشعب الأمريكي يواصل احتجاجه

ضد ممارسات الشرطة العنصرية.. الشعب الأمريكي يواصل احتجاجه

الوقت- تتواصل الاحتجاجات في الشوارع الأميركية ضد ممارسات الشرطة العنصرية، حيث طالب محتجون في ولاية كولورادو بإعادة محاكمة رجال الشرطة متهمين بقتل امرأة ذات البشرة السمراء، و فتحت الشرطة تحقيقا إثر مقتل رجل في إطلاق نار بمتنزه بولاية كنتاكي، كما قرر مجلس نواب ولاية مسيسبي بتعديل علم الولاية، وقامت جامعة برينستون بالموافقة على إزالة اسم رئيس أميركا "وودرو ويلسون" عن كليتها للعلاقات الدولية.

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أخبار

ضد ممارسات الشرطة العنصرية.. الشعب الأمريكي يواصل احتجاجه

الأحد 7 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
ضد ممارسات الشرطة العنصرية.. الشعب الأمريكي يواصل احتجاجه
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الوقت- تتواصل الاحتجاجات في الشوارع الأميركية ضد ممارسات الشرطة العنصرية، حيث طالب محتجون في ولاية كولورادو بإعادة محاكمة رجال الشرطة متهمين بقتل امرأة ذات البشرة السمراء، و فتحت الشرطة تحقيقا إثر مقتل رجل في إطلاق نار بمتنزه بولاية كنتاكي، كما قرر مجلس نواب ولاية مسيسبي بتعديل علم الولاية، وقامت جامعة برينستون بالموافقة على إزالة اسم رئيس أميركا "وودرو ويلسون" عن كليتها للعلاقات الدولية.

لا تخلو شوارع أميركا من الاحتجاج على الممارسات العنصرية الممنهجة للشرطة.. إذ طالب المتظاهرون الذين أغلقوا طرقا سريعة في مدينة أورورا بولاية كولورادو بإعادة محاكمة رجال الشرطة المتهمين بقتل إيليا ماكلين ذات البشرة السمراء أثناء عملية اعتقالها العام الماضي، حيث تعرضت لنوبة قلبية بسبب العنف.

وشدد المتظاهرون على ضرورة إصلاح القانون في الولايات المتحدة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا إثر مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار في متنزه بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي.

وأصبحت المنطقة محورا للاحتجاجات على قتل الشرطة لـ بريونا تايلور -وهي امرأة سوداء- في منزلها، قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأدت مطالب مناهضي التمييز والعنصرية المتصاعدة، إلى تصويت مجلس النواب بولاية ميسيسبي لصالح المضي قدما في إزالة شعار للكونفدرالية من علم الولاية، بـ85 صوتا مقابل 34، وتعهد حاكم الولاية بإقرار مشروع القانون.

ودفعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد التمييز العرقي ووحشية الشرطة بعد وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد إلى مطالبات بإزالة النصب الكونفدرالية وغيرها من الرموز المرتبطة بالعبودية في الولايات المتحدة.

جامعة برينستون بدورها وافقت على إزالة اسم رئيس أميركا "وودرو ويلسون" عن كليتها للعلاقات الدولية بسبب سياساته وآرائه العنصرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الخطوة تتصل بالأميركيين السود الذين ماتوا بأيدي الشرطة خلال الشهور الأخيرة، وأوضح أن آراء ويلسون العنصرية تجعل اسمه غير مناسب لكلية يتعين على الجميع فيها مكافحة آفة العنصرية.

ومع ذلك يواجه أربعة رجال ملاحقات جزائية لمحاولتهم إسقاط تمثال الرئيس الأميركي الأسبق أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض، الذي كان يدعم العبودية.

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الاحتجاجات محاكمة رجال الشرطة إطلاق نار العنصرية الممنهجة

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