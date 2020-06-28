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  الأحد 7 ذی‌القعده‏ 1441

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العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور الوقت- لقد كشفت المواجهة التي وقعت قبل عدة أيام بين "الكاظمي" وقوات الحشد الشعبي العراقية، أن الولايات المتحدة استعانت هذه المرة بقوات مكافحة الإرهاب، للمضي قدماً في سيناريوها الذي يهدف الي القضاء على هذه القوات الشعبية وقطع الطريق الاستراتيجي "طهران - المتوسط".

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟ في حين أن الوجود الأمريكي في العراق احتلالي، ويعارضه العراقيون على نطاق واسع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قد انتهكوا في الواقع سيادة العراق واستقلاله أکثر فأکثر، مع إمكانية وجود مسؤول صهيوني في العراق.

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟ الوقت- تحاول "اسرائيل" جاهدةً اختراق جميع الدول التي تدور في فلكها لجر هذه الدول نحو "حمى التطبيع"، ونتيجة لضعف الموقف العربي والاسلامي الموحد تمكن العدو الاسرائيلي من اختراق العديد من الدول ابتداءاً بمصر وليس انتهاءا بجنوب اليمن حديثاً...

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حماس: المقاومة الشاملة وفي مقدمتها الكفاح المسلح واجب لمواجهة مخططات الاحتلال

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أخبار

رغم حصولها على التصاريح الأممية.. العدوان السعودي يواصل احتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية

الأحد 7 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
رغم حصولها على التصاريح الأممية.. العدوان السعودي يواصل احتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية
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الوقت- أكد مصدر مسؤول بميناء الحديدة، استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في ممارسة القرصنة تجاه سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى أبناء الشعب اليمني.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي اليوم، ‘‘قوى العدوان تواصل احتجاز 22 سفينة تحمل مشتقات نفطية رغم حصولها على التصاريح الأممية.

وأضاف المصدر أن السفن المحتجزة من قبل العدوان تحمل أكثر من 144 ألف طن من مادة الديزل، و أكثر من 263 ألف طن من البنزين.. بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف طن من الغاز و أكثر من 100 ألف طن من المازوت.

وكانت وزارة النفط والمعادن قالت في وقت سابق، إن المخزون المتبقي لدى الشركة من مادتي البنزين والديزل، قد وصل إلى مرحلة حرجة جدا، ولا يكفي لتموين أهمِّ القطاعات الحيوية في حدودها الدنيا، الأمر الذي سيؤدي لا سمح الله إلى توقف كافة القطاعات خلال الساعات والأيّام القادمة.

وأكدت الوزارة أنه في حال لم يتم تداركُ الأمر من خلال السماح بدخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة دون تأخير، فإن اليمن ستشهد خلال الساعات والأيّام القادمة حدوث كارثة إنسانية كبرى لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً.

وحملت وزارة النفط الأمم المتحدة وتحالف العدوان، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، جراء توقف كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين، وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، قد جدد دعوته الجمعة، للمبعوث الأممي "مارتن غريفيت" إلى التواصل بالخارجية الأمريكية والحديث معها فهي من تملك الصلاحيات لإطلاق سفن النفط المحتجزة وليس إلى مناشدة من لا يحاصر.

يذكر أن دول تحالف العدوان على اليمن مازلت تحتجز أكثر من عشرين سفينة مشتقات نفطية منذ فترة طويلة وتمنعها من دخول ميناء الحديدة إمعانا منها في مفاقمة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه وذلك في ظل صمت وتواطئ أممي مخجل.

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ميناء الحديدة تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية

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