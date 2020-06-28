مسؤول إسرائيلي: الضم سيؤدي الى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية

الوقت-أكد نائب رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست عن "حزب ميرتس"، يائير غولان أن الضم سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، قائلاً "سيتم إدخال مليونين ونصف فلسطيني بيننا"، وفقاً له.

وقال غولان في مقابلة مع "القناة 13 الإسرائيلية"، إن الموعد الذي حدده رئيس الحكومة في 1 تموز/ يوليو، "لا أستطيع أن أفهم ما الذي سنضمه ومتى نريد الضم، ومن أجل ماذا الضم وهذا هو الأهم؟". مؤكداً أن هذا لا يحسن والوضع الأمني بل على العكس يمكن أن يؤدي إلى اندلاع عنف في كل المناطق".

وتابع "أبناؤنا هم من سيدفعون الثمن"، وبحسب غولان هذه الخطوة لن تحسن الوضع الاقتصادي بل ستوصل إلى مقاطعات من كل العالم.

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه سيتم ضم 2 مليون ونصف فلسطيني، سائلاً بني غانتس "أنت قد تصادق على قنبلة في غزة لكن أنت ستجلب لي انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية"، معتبراً أن هذا ما لا يتماشى مع المشروع الصهيوني".

في وقت سابق، استبعد وزير الزراعة ألون شوستير من كاحول لافان أن يتم الشروع في الإجراءات لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء في الضفة الغربية في الأول من الشهر المقبل المصادف يوم الأربعاء القادم.

من جهته، قال وزير الاقتصاد عامير بيرتس "نحن سنصوّت ضد الضم في الحكومة وفي الكنيست"، مشيراً إلى أن "التأخير في المصادقة على الضم هو بفضل تواجدنا بالحكومة".