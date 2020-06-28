بايدن: ترامب لا يصلح لقيادة الأمة الأميركية

الوقت-قال المرشّح الديموقراطيّ للرئاسة الأميركية جو بايدن إنّ الرئيس دونالد ترامب "يواصل حملته المحرجة من الإذلال وتحطيم النفس وخيانة الواجب"، وذلك في تعقيب على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن عرض الجيش الروسي مكافآت لحركة طالبان في أفغانستان لقتل القوات الأميركية.

بايدن شدد على أنّ رئاسة ترامب بأكملها كانت بمثابة هدية للرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، مضيفاً أنه إذا كان التقرير دقيقاً فإن ترامب ينتقص من قدره الشخصيّ أمام الرئيس الروسيّ.

وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم السبت: "كل يوم يبقى فيه ترامب داخل المكتب البيضاوي، يبرهن أنه لا يصلح لقيادة الأمة الأميركية".

وقبل أيام، قال بايدن، إن الولايات المتحدة الأميركية، لا تتحمل بقاء الرئيس ترامب في الحكم لفترة رئاسية جديدة، مضيفاً: "نستطيع أن نتغلب على ما فعله ترامب في 4 سنوات، مدة رئاسته الأولى".

وتابع:"لكن، إذا منحناه فترة رئاسية جديدة ليظل في البيت الأبيض لمدة 8 سنوات، فإنه سيغير الشخصية الأميركية إلى الأبد".