ترامب: هؤلاء هم "المخرّبون"!

الوقت-عكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نشر مجموعة صور لأشخاص مطلوبين لوحدة التحقيق الجنائي بتهمة ارتكابهم أعمال تخريبية خلال احتجاجات شهدتها عدة ولايات أميركية في الأسابيع الماضية.
وتبين مجموعة الصور التي أعاد ترامب نشرها، وجوه أشخاص مطلوب التعرف عليهم والإبلاغ عنهم، وبعض تلك الصور تضمنت مشاهد لمحاولة أصحابها العبث بنصب تذكارية وتماثيل.
يأتي ذلك بعد توقيع ترامب أمراً تنفيذياً لحماية النصب التذكارية والتماثيل من أعمال التخريب.
ووصف الرئيس الأميركي القرار الذي وقعّه بـ"القوي للغاية" لحماية الآثار والتماثيل الأميركية، ومكافحة العنف الإجرامي.
وقال ترامب إن السجن لفترات طويلة سيكون عقاب المخربين بسبب أفعالهم الخارجة على القانون.