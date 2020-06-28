ترامب: هؤلاء هم "المخرّبون"!

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  الأحد 7 ذی‌القعده‏ 1441

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من بوابة الكورونا.. الإمارات تعلن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أكثر الأنظمة فرحاً بانتشار فايروس كورونا رُبّما يكون نظام الإمارات العربية المُتحدة، التي وجدت في هذه الجائحة أفضل الفرص لإعلان

إثارة الفتنة والتفرقة.. حصان طروادة الأمريكي للدخول إلى الحصن العسكري العراقي الوقت- لقد استنتج الأمريكيون أن أي محاولة من جانبهم لزعزعة استقرار العراق سوف تحبطها قوات الحشد الشعبي العراقية. لذلك، في فلقد سعى قادة البيت الأبيض خلال الفترة الماضية إلى إضعاف قوات الحشد الشعبي من خلال تقديمها كمنافس للقوات العسكرية العراقية، وذلك من أجل خلق أرضية مناسبة وبشكل تدريجي لحل تلك القوات الشعبية.

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور الوقت- لقد كشفت المواجهة التي وقعت قبل عدة أيام بين "الكاظمي" وقوات الحشد الشعبي العراقية، أن الولايات المتحدة استعانت هذه المرة بقوات مكافحة الإرهاب، للمضي قدماً في سيناريوها الذي يهدف الي القضاء على هذه القوات الشعبية وقطع الطريق الاستراتيجي "طهران - المتوسط".

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟ في حين أن الوجود الأمريكي في العراق احتلالي، ويعارضه العراقيون على نطاق واسع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قد انتهكوا في الواقع سيادة العراق واستقلاله أکثر فأکثر، مع إمكانية وجود مسؤول صهيوني في العراق.

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟ الوقت- تحاول "اسرائيل" جاهدةً اختراق جميع الدول التي تدور في فلكها لجر هذه الدول نحو "حمى التطبيع"، ونتيجة لضعف الموقف العربي والاسلامي الموحد تمكن العدو الاسرائيلي من اختراق العديد من الدول ابتداءاً بمصر وليس انتهاءا بجنوب اليمن حديثاً...

أخبار

مسؤول إسرائيلي: الضم سيؤدي الى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية

مسؤول إسرائيلي: الضم سيؤدي الى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية

الوقت-أكد نائب رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست عن "حزب ميرتس"، يائير غ

بومبيو: واشنطن ترفض أن تتعامل بكين مع منطقة بحر الصين الجنوبيّ الوقت-قال وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو، إن واشنطن ترفض أن تتعامل بكين

بايدن: ترامب لا يصلح لقيادة الأمة الأميركية الوقت-قال المرشّح الديموقراطيّ للرئاسة الأميركية جو بايدن إنّ الرئيس دونالد ترامب

ترامب: هؤلاء هم "المخرّبون"! الوقت-عكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نشر مجموعة صور لأشخاص مطلوبين

قاضي لبناني يصدر قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأميركية من التصريح للإعلام الوقت-أصدر قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح في صور جنوب لبنان قراراً يمنع بموجبه

مواجهات عنيفة بين الاحتلال وفلسطينيين من العيسوية في القدس المحتلة الوقت-وقعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال

قاآني من البوكمال: سنكمل مسيرة الفريق سليماني الوقت-تحدثت وكالة تسنيم عن أن قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني

في محادثات هاتفية.. وزير الداخلية الإيراني: لتبدي الحكومة العراقية وإقليم كردستان مسؤولية أكبر بضمان أمن الحدود الوقت- أكد وزير الداخلية الايراني في محادثات هاتفية مع نظيره العراقي، أن على الحكومة العراقية وإقليم كردستان إبداء مسؤولية أكبر في ضمان أمن الحدود، مضيفا ان دماء الشهيدين سليماني والمهندس اثمرت مزيدا من التلاحم بين الشعبين والبلدين.

البرلمان الإيرلندي ينتخب زعيم المعارضة رئيساً للوزراء الوقت- انتخب البرلمان الإيرلندي زعيم المعارضة المخضرم مايكل مارتن رئيسا للوزراء، ليتزعم أول ائتلاف يضم حزبين يتصارعان على السلطة منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد قبل نحو 100 عام.

وزير الخارجية الايراني: أمريكا لا تحترم المبادئ الإنسانية الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الحظر الاميركي حال دون حصول ضحايا الاسلحة الكيمياوية على الأدوية وقال ، إن الادارة الأمريكية لا تحترم المبادئ الإنسانية في أسلحتها الكيمياوية والحظر والإرهاب الاقتصادي.

قسد تحتل بقوة السلاح عددا من المباني الحكومية في الحسكة الوقت- قالت وكالة الانباء السورية سانا، ان مجموعات "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحتل بقوة السلاح عددا من المباني الحكومية في الحسكة.

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حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي الوقت- أكدت حركة النجباء العراقية ، السبت، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية "شركاء الدم والجهاد"، وأن لا أحد يستطيع الإيقاع بينهم، في حين حذرت من الاقتراض الخارجي.

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ترامب: بيلوسي أسوأ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية! الوقت-شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوماً ساخراً على

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أخبار

ترامب: هؤلاء هم "المخرّبون"!

الأحد 7 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
ترامب: هؤلاء هم "المخرّبون"!

ترامب: هؤلاء هم "المخرّبون"!

الوقت-عكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نشر مجموعة صور لأشخاص مطلوبين

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الوقت-عكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نشر مجموعة صور لأشخاص مطلوبين لوحدة التحقيق الجنائي بتهمة ارتكابهم أعمال تخريبية خلال احتجاجات شهدتها عدة ولايات أميركية في الأسابيع الماضية.

وتبين مجموعة الصور التي أعاد ترامب نشرها، وجوه أشخاص مطلوب التعرف عليهم والإبلاغ عنهم، وبعض تلك الصور تضمنت مشاهد لمحاولة أصحابها العبث بنصب تذكارية وتماثيل.

يأتي ذلك بعد توقيع ترامب أمراً تنفيذياً لحماية النصب التذكارية والتماثيل من أعمال التخريب.

ووصف الرئيس الأميركي القرار الذي وقعّه بـ"القوي للغاية" لحماية الآثار والتماثيل الأميركية، ومكافحة العنف الإجرامي.

وقال ترامب إن السجن لفترات طويلة سيكون عقاب المخربين بسبب أفعالهم الخارجة على القانون.

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