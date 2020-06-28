قاآني من البوكمال: سنكمل مسيرة الفريق سليماني

الوقت-تحدثت وكالة تسنيم عن أن قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الجنرال اسماعيل قاآني زار منطقة البوكمال السورية قبل أيام.

ونقلت الوكالة عن قاآني قوله "انطلاقاً من أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يقفان خلف داعش فيمكن الجزم بأن مؤامراتهما لم تنته بعد".

وشدد قائلاً "سنكمل مسيرة الشهداء وشهيدنا سليماني".

كما قال إن الحرب ضد تنظيم داعش أدى إلى تفكيك سلطة هذا التنظيم، مضيفاً أن النظام الأميركي هاجم منطقة غرب آسيا سابقاً متذرعاً بأحداث 11 إيلول/ سبتمبر التي ارتكبها بنفسه.

كذلك سأل في تصريحاته عن أن النظام الأميركي "الذي يتعامل مع شعبه بوحشية ويضطهدهم، كيف سيتعامل مع الشعوب الأخرى"؟.

وختم قائلاً "نحن عشاق النضال ومعنوياتنا هي سبب فشل أميركا وإسرائيل والقضاء على بقايا داعش".