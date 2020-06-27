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  السبت 6 ذی‌القعده‏ 1441

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لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟ في حين أن الوجود الأمريكي في العراق احتلالي، ويعارضه العراقيون على نطاق واسع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قد انتهكوا في الواقع سيادة العراق واستقلاله أکثر فأکثر، مع إمكانية وجود مسؤول صهيوني في العراق.

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أخبار

وزير الخارجية الايراني: أمريكا لا تحترم المبادئ الإنسانية

وزير الخارجية الايراني: أمريكا لا تحترم المبادئ الإنسانية

الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الحظر الاميركي حال دون حصول ضحايا الاسلحة الكيمياوية على الأدوية وقال ، إن الادارة الأمريكية لا تحترم المبادئ الإنسانية في أسلحتها الكيمياوية والحظر والإرهاب الاقتصادي.

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أخبار

وزير الخارجية الايراني: أمريكا لا تحترم المبادئ الإنسانية

السبت 6 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الايراني: أمريكا لا تحترم المبادئ الإنسانية
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الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الحظر الاميركي حال دون حصول ضحايا الاسلحة الكيمياوية على الأدوية وقال ، إن الادارة الأمريكية لا تحترم المبادئ الإنسانية في أسلحتها الكيمياوية والحظر والإرهاب الاقتصادي.

وتابع محمد جواد ظريف في ملتقى تكريم ضحايا حقوق الإنسان الأمريكية في مؤسسة الشهيد الذى عقد عبر الفيديو اليوم السبت اننا شاهدنا في مأساة سردشت مظهرين للإنسانية والوحشية في نفس الوقت مؤكدا ان ايران لم تتخلى ابدا ولم تخرج عن دائرة الإنسانية وقوة الايثار ولم ترد بالمثل مطلقا وهذه مفخرة سجلها التاريخ للجمهورية الاسلامية الايرانية حيث لم تتخلى عن مباديئها الانسانية في مواجهة الظلم والوقوف بوجه الوحشية .

وقال ظريف ان الأمم المتحدة بحثت مرارا قلق الجمهورية الإسلامية الايرانية من استخدام العراق للأسلحة الكيماوية ومزاعم العراقيين ضد بلادنا ، وفي كل هذه التحقيقات توصلت إلى استنتاج بأن الجانب الذي استخدم السلاك الكيمياوي هو نظام صدام .

وأشار ظريف إلى أن المرة الأولى التي أدان فيها مجلس الأمن الدولي استخدام العراق للأسلحة الكيميائية كان عند نهاية الحرب الإيرانية العراقية.

واكد ظريف ان الادارة الاميركية تحول اليوم من خلال حظرها اللاانساني دون وصول الأدوية اللازمة لضحايا الاسلحة الكيمياوية والأدوية اللازمة لباقي المضحين ، فضلا عن الأدوية اللازمة لمختلف المرضى.

وذكر ظريف أن الادارة الاميركية لم تعترف بحقوق الإنسان في الأسلحة الكيميائية ، كما أنها لم تعترف بحقوق الإنسان في الحظر ، فضلا عن أنها لم تحترم حقوق الإنسان في إرهابها الاقتصادي.

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محمد جواد ظريف الحظر الاميركي ضحايا الاسلحة الكيمياوية

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