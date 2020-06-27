موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 6 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

إثارة الفتنة والتفرقة.. حصان طروادة الأمريكي للدخول إلى الحصن العسكري العراقي

إثارة الفتنة والتفرقة.. حصان طروادة الأمريكي للدخول إلى الحصن العسكري العراقي الوقت- لقد استنتج الأمريكيون أن أي محاولة من جانبهم لزعزعة استقرار العراق سوف تحبطها قوات الحشد الشعبي العراقية. لذلك، في فلقد سعى قادة البيت الأبيض خلال الفترة الماضية إلى إضعاف قوات الحشد الشعبي من خلال تقديمها كمنافس للقوات العسكرية العراقية، وذلك من أجل خلق أرضية مناسبة وبشكل تدريجي لحل تلك القوات الشعبية.

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور الوقت- لقد كشفت المواجهة التي وقعت قبل عدة أيام بين "الكاظمي" وقوات الحشد الشعبي العراقية، أن الولايات المتحدة استعانت هذه المرة بقوات مكافحة الإرهاب، للمضي قدماً في سيناريوها الذي يهدف الي القضاء على هذه القوات الشعبية وقطع الطريق الاستراتيجي "طهران - المتوسط".

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟ في حين أن الوجود الأمريكي في العراق احتلالي، ويعارضه العراقيون على نطاق واسع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قد انتهكوا في الواقع سيادة العراق واستقلاله أکثر فأکثر، مع إمكانية وجود مسؤول صهيوني في العراق.

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟ الوقت- تحاول "اسرائيل" جاهدةً اختراق جميع الدول التي تدور في فلكها لجر هذه الدول نحو "حمى التطبيع"، ونتيجة لضعف الموقف العربي والاسلامي الموحد تمكن العدو الاسرائيلي من اختراق العديد من الدول ابتداءاً بمصر وليس انتهاءا بجنوب اليمن حديثاً...

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟ الوقت- في الآونة الأخيرة، وتحديداً في 18 يونيو 2020، تحدّث دونالد ترامب عن ضرورة الحفاظ على قطع العلاقات مع الصين تحت أيّ ظرف من الظروف ، حيث أثارت تصريحات رئيس أمريكا ردّ فعل واسع النطاق بين وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين والاقتصاديين، والسؤال الرئيس للمراقبين الآن هو كيف تهزّ تصريحات ترامب الأساس المعرفي للاستثمار العالمي في العصر الحالي ، بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد العالمي النيوليبرالي ، والذي يقوم على التجارة الحرة وعدم تدخل الحكومة

أخبار

قسد تحتل بقوة السلاح عددا من المباني الحكومية في الحسكة

قسد تحتل بقوة السلاح عددا من المباني الحكومية في الحسكة

الوقت- قالت وكالة الانباء السورية سانا، ان مجموعات "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحتل بقوة السلاح عددا من المباني الحكومية في الحسكة.

ليبرمان: نتنياهو "يحطم المؤسسة الأمنية ويجرنا جميعاً إلى حافة الهاوية الوقت- قال وزير الحرب السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الصهيونية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحطم المؤسسة الأمنية ويجرنا جميعاً إلى حافة الهاوية".

حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي الوقت- أكدت حركة النجباء العراقية ، السبت، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية "شركاء الدم والجهاد"، وأن لا أحد يستطيع الإيقاع بينهم، في حين حذرت من الاقتراض الخارجي.

الوفاق الليبية: سيطرة عناصر روسية على حقول النفط تهديد لأمن ليبيا القومي الوقت- قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، في بيان، لقد قام عناصر "فاغنر" الروسية برفقة مجموعة من "الجنجويد" السودانية بالسيطرة على حقل الشرارة النفطي، لافتاً إلى أن "سيطرة عناصر روسية على حقول النفط تهديد لأمن ليبيا القومي، والشركات الأميركية والأوروبية العاملة بالقطاع ستكون رهينة هذا التغول".

ترامب: بيلوسي أسوأ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية! الوقت-شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوماً ساخراً على

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدة نقاط للمقاومة الفلسطينية في غزة الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية مساء يوم أمس بإطلاق آليات الاحتلال

قتلى جراء حادثة طعن في اسكتلاندا الوقت-أفاد وسائل إعلامية بريطانية يوم أمس بمقتل 3 أشخاص في حادثة طعن في مدينة

بوتين وماكرون يدعوان إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا الوق-دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون،

بوغدانوف: خطط "إسرائيل" في الضم لن تؤدي إلى السلام والأمن في المنطقة الوقت-قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن خطط "إسرائيل" لضم

الخزعلي: لا أحد يستطيع منع المقاومين من قتال القوات الأميركية لإخراجها من العراق الوقت-اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أنّ اعتقال جهاز مكافح

"معاريف": عمر العلاقات السرية بين أبو ظبي و"إسرائيل" أكثر من عقدين الوقت-قراء صحيفة "ذا ناشونال" اليومية الصادرة باللغة الإنكليزية بأب

الحوثي يدعو المبعوث الأممي للعمل على إطلاق سفن النفط المحتجزة بدلاً من المناشدة الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي المبعوث الأممي مارتن غريفيت إلى التواصل بالخارجية الأمريكية والحديث معها فهي من تملك الصلاحيات لإطلاق سفن النفط المحتجزة وليس إلى مناشدة من لا يحاصر.

ترامب يطالب بإلغاء نظام "أوباما كير" للتأمين الصّحّي الوقت- طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، من المحكمة العليا إلغاء نظام "أوباما كير" الذي يوفر تأمينا صحيا لعشرات الملايين من الأميركيين.

أهالي ريف القامشلي يتقدّمون بشكوى حول تحرّش بعض الجنود الأمريكيين بأطفالهم الوقت- تقدم عدد من أهالي بلدة تل حميس بريف القامشلي في محافظة الحسكة بشكوى حول قيام بعض الجنود الامريكيين بالتحرش بأبنائهم أثناء عبورهم من الحواجز التي أقامتها القوات الأمريكية.

الرئيس الايراني يطالب حاكم البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة للسلع الأساسية الوقت- دعا الرئيس الايراني حسن روحاني محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي إلی مواصلة توفير العملة الصعبة اللازمة لتلبية حاجة المواطنين والوحدات الانتاجية للسلع الأساسية.

الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي يمارس الإرهاب الاقتصادي والطبي الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن النظام الأمريكي وبدافع العجز تشن حملة عالمية لاستخدام الإرهاب الاقتصادي والطبي ضد حقوق الإنسان للإيرانيين.

العدوان السعودي يشنّ سلسلة غارات معظمها على البيضاء الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي صباح اليوم الجمعة سلسلة غارات على عدة محافظات تركز معظمها على محافظة البيضاء.

خلال 24 ساعة... 109 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران الوقت- أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 109 وفاة و2628 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ليبرمان يهاجم نتنياهو: حزب الله وإيران يطوّرون قدراتهم.. ماذا فعلنا نحن؟ الوقت-قال وزير الأمن السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان في مقابلة مع صحيفة

حماس: التطبيع يشجع حكومة نتنياهو وإدارة ترامب على تطبيق مشروع الضم الوقت-أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن "التطبيع جريمة بحق شعبنا وأمتنا، وهو غباء سياسي من قبل ممارسيه العرب"، بحسب تعبيره.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أهالي ريف القامشلي يتقدّمون بشكوى حول تحرّش بعض الجنود الأمريكيين بأطفالهم

كاتب صهيوني: كيف تسلّلت الصهيونية إلى الأسرة السعودية الحاكمة؟

إثارة الفتنة والتفرقة.. حصان طروادة الأمريكي للدخول إلى الحصن العسكري العراقي

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدة نقاط للمقاومة الفلسطينية في غزة

ليبرمان: نتنياهو "يحطم المؤسسة الأمنية ويجرنا جميعاً إلى حافة الهاوية

بوغدانوف: خطط "إسرائيل" في الضم لن تؤدي إلى السلام والأمن في المنطقة

حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي

قتلى جراء حادثة طعن في اسكتلاندا

ترامب يطالب بإلغاء نظام "أوباما كير" للتأمين الصّحّي

بوتين وماكرون يدعوان إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

الوفاق الليبية: سيطرة عناصر روسية على حقول النفط تهديد لأمن ليبيا القومي

الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي يمارس الإرهاب الاقتصادي والطبي

الخزعلي: لا أحد يستطيع منع المقاومين من قتال القوات الأميركية لإخراجها من العراق

قسد تحتل بقوة السلاح عددا من المباني الحكومية في الحسكة

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري

سرت.. مركز المواجهة بين القاهرة وأنقرة

العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن.. سقطرى أولى الغنائم

"آرامكو" تتآكل ومن خلفها اقتصاد السعودية

السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني.. هل سيكون الردّ اليمني قاضياً؟

الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا

البريطانيون: على جونسون أن يخفض راتبه

ترامب لا يستبعد لقاء مادورو ويقلل من أهمية اعترافه بغوايدو

الرجوب: إذا نفذت "إسرائيل" الضم سنكون في الميدان ولن نرفع الراية البيضاء

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

أمريكا تمدّ أذرعها الخفيّة لداعش في العراق..والجيش العراقي بالمرصاد

"أنجز الأمر" فيديو يتضمن إحداثيات لمواقع مهمة للاحتلال في عمق فلسطين

قاليباف: التفاوض مع أميركا محظور تماماَ

بكين: واشنطن تنشر أعداداً غير مسبوقة من القوات في المحيط الهادىء

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

سرت.. مركز المواجهة بين القاهرة وأنقرة

"أنجز الأمر" فيديو يتضمن إحداثيات لمواقع مهمة للاحتلال في عمق فلسطين

"آرامكو" تتآكل ومن خلفها اقتصاد السعودية

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟

الرزاز: "قانون قيصر" لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا

عمليات احتلال فلسطين تنتظر الضوء الأخضر من ترامب.. الأرضيات والعقبات

ترامب لا يستبعد لقاء مادورو ويقلل من أهمية اعترافه بغوايدو

قرار الترويكا الأوروبيّة المناهض لإيران.. الأهداف والتداعيات

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

أمريكا تمدّ أذرعها الخفيّة لداعش في العراق..والجيش العراقي بالمرصاد

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا

صواريخ "كروز" البحرية الإيرانية تسابق الصوت بسرعتها+ صور

قاليباف: التفاوض مع أميركا محظور تماماَ

الإعلام السعودي يستهدف "حزب الله" ويتعامى عن قضايا العرب

نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟

لبنان في قلب مؤامرة جديدة ضد محور المقاومة

موقع الوقت يحلل السقطة الجديدة لتقرير الوكالة الدولية..وكالة التجسس الذرية

الخزعلي: "العصائب" ستغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق تجنباً لفتنة تُحضّر

"خطاب لديكتاتور".. بايدن وأعضاء في الكونغرس يهاجمون أداء ترامب

بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة، المدن الأمريكية تغرق في نيران الاحتجاجات

متجاوزة الألف إصابة.. مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا

حرق المزارع في العراق وسوريا، اسبابها وابعادها القانونية

روحاني: سنرفع قدراتنا العسكرية شاءت واشنطن أم أبت

ترامب: خسرت نقاطاً ولا يمكن تغيير الوقائع

إنجاز إيراني بحري جديد.. جيل جديد من قاذفات صواريخ "كاتاماران" يغيّر قواعد اللعبة على رقعة الشطرنج في الخليج الفارسي+ صور

أميركا: عنف الشرطة متواصل وخلاف سياسي حول نشر القوات العسكرية في المدن

إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة "ثمناً للاستسلام"

في زيارة رسميّة.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجيّة الكويتي في بغداد

التظاهرات تعمّ العالم رفضاً للعنصرية في أميركا

خلفيات قانون العقوبات البديلة في البحرين

وفيات كورونا تتزايد في البرازيل.. والصين تسجّل إصابات جديدة

استشهاد 3 من حرس الحدود الايراني قرب الحدود مع كردستان العراق

حظر تجوال في مينيابوليس.. والاحتجاجات تصل إلى واشنطن

حزب الله العراق: إذا حاولت أميركا الالتفاف على قرار البرلمان فإن ذلك سيكلفها الكثير

مركز واشنطن للأبحاث والاستراتيجيات.. هل بدأ صبر "ترامب" ينفد تجاه السعودية ؟

إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

مدير "فيسبوك" لترامب: قرارك لن يكون صائباً

باريس ولندن وبرلين تأسف لإنهاء الإعفاءات من العقوبات الأميركية

تظاهرة في تل أبيب رفضاً لضم سلطات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

اتفاق سرّي للقاعدة في اليمن مع السعودية بعلم أمريكا

مكانة شرق المتوسط في استراتيجية السياسة الخارجية الروسية؛ الأهداف والمصالح

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري

عبدالله الثاني: إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث للأردن

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

السبت 6 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

مواضيع ذات صلة

الكاظمي: قررنا تشكيل خلية أزمة لإجراء المباحثات مع الجانب الأميركي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في وقت متأخّر من ليلة الخميس الماضية قامت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقية بمداهمة مقرّ "الواء 45" التابع للحشد الشعبي جنوب العاصمة العراقية بغداد، وتحدّثت بعض الأنباء بأنّ هذه القوة كانت مدعومة من القوات الأمريكية ولقد داهمت هذه القوات العراقية بالتنسيق مع رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" المقرّ الذي يعتبر مقرّاً رسميّاً للحشد الشعبي واعتقلت عدداً من منتسبي هذا اللواء. ووفقاً لبعض المصادر العراقية، فقد هاجمت وحدات من قوات مكافحة الإرهاب العراقية، بمساعدة القوات الأمريكية، مقرّ اللواء 45 التابع لـ"حزب الله" العراقي في منطقة "البوعثية" جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد. وفي هذا الصدد، تمّ نشر بعض الإحصاءات التي تفيد باعتقال ثلاثة من قادة كتائب "حزب الله" العراقية في هذا الهجوم وقدّرت بعض المصادر عدد المعتقلين بـ 13 شخصاً. يذكر أنّ قوات الحشد الشعبي، التي كانت تستعد منذ عدّة أشهر لأخطر السيناريوهات، بما في ذلك "الانقلاب"، تمكّنت من الدخول إلى الميدان بسرعة بعد القبض على عدد من عناصرها وقامت بمحاصرة مقرّ منظمة مكافحة الإرهاب في المنطقة الخضراء (موقع المراكز الحكومية والسفارات الحساسة). وذلك لإيصال رسالة للأمريكيين والقوى القريبة الموالية لها، ليفهموا من له اليد العليا في العاصمة العراقية بغداد.

وبعد التحذيرات التي أطلقتها قوات الحشد الشعبي واستعداد كلّ قوّاتها الشعبية لمهاجمة الأمريكيين في العاصمة العراقية بغداد وذهاب عدد من القادة والشخصيات السياسية إلى مكتب رئيس الوزراء، أجبر "الكاظمي" على التراجع عن قراره وأمر بالإفراج الفوري عن مقاتلي الحشد الشعبي المحتجزين. وبالطبع، قامت وسائل الإعلام "الغربية-العبرية-العربية"، بما في ذلك شبكة الـ"بي بي سي" فارسي، بوقاحة بحذف الكثير من لقطات الاجتماع الذي عقد مساء الخميس الماضي، وذلك من أجل التعتيم على الجمهور المشاهد وهذه تعتبر فضيحة كبرى لمثل هذه الشبكات الاخبارية.

مقاتلو الحشد الشعبي يؤدّون الصلاة بعد إطلاق سراحهم في المنطقة الخضراء ببغداد

من ناحية أخرى، ذهب ليلة الخميس الماضية "هادي العامري" نائب رئيس منظمة الحشد الشعبي العراقية، إلى جانب عدد آخر من الشخصيات السياسية، إلى مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وبلا شكّ، وخلافاً لما دعت إليه بعض وسائل الإعلام، اضطر "الكاظمي" في نهاية المطاف إلى الاعتذار. ووفقاً لبعض المصادر العراقية، فلقد اعتقد "الكاظمي"، إلى جانب الأمريكيين، أنّ بغداد كانت خالية إلى حدّ كبير من قوات الحشد الشعبي بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها تلك القوات الشعبية في المحافظات الوسطى والغربية ضدّ عناصر تنظيم الدولة الإسلامية النائمة، وقرّرت اعتقال عدد من مقاتلي كتائب "حزب الله" العراقية في العاصمة بغداد، لكنهم فوجئوا بالوجود القوي لقوات الحشد الشعبي في شوارع العاصمة بغداد وفي المنطقة الخضراء، ولهذا فلقد أضطرت تلك القوات التابعة لـ"الكاظمي" إلى الانسحاب في نهاية المطاف من مواقعها.

ووفقاً لبعض المصادر الميدانية، فلقد زعم عدد من الجماعات المناهضة للمقاومة في العراق أنّ العملية العسكرية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عناصر من القوات الأمريكية على "اللواء 45" التابع لقوات الحشد الشعبي، جاءت عقب انتشار بعض التقارير التي تفيد بأنّ عناصر تابعة لكتائب "حزب الله" العراقية تستعدّ لإطلاق عدد من الصواريخ على المواقع الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد. ويعتقد عدد من المحللين العراقيين والخبراء السياسيين، أنّ مغامرات "الكاظمي" التي قام بها مساء الخميس الماضي أزالت القناع بالفعل عن وجهه الحقيقي وأظهرت أنه يعمل جنباً إلى جنب مع الأمريكيين منذ أشهر لإثارة الخلاف والصراع داخل أروقة القوات المسلحة العراقية.

وحول هذا السياق، ذكرت العديد من وسائل الإعلام والشخصيات السياسية العراقية أنّ القضاء على قوات الحشد الشعبي العراقية وإضعاف جميع القوات المسلّحة الأخرى، يعتبر أحد أهم الاهداف المشتركة التي يسعى لها "الكاظمي" وحلفاؤه الأمريكيون وأكدت تلك الشخصيات السياسية أنّ "الكاظمي" قام بإرسال قوات مكافحة الإرهاب العراقية وقوات أمريكية لمهاجمة مقرّات الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء وذلك من أجل تحقيق تلك الأهداف الخبيثة ولكن للأسف الشديد باءت جميع تلك المؤامرات بالفشل الذريع.

لقد انتقد محللون سياسيون عراقيون وناشطون إعلاميون بشدة "الكاظمي" ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب لتعاونهما مع الأمريكيين وإثارة الصراع والفتنة داخل العراق، وحول هذا السياق، قال اللواء "عبد الوهاب الساعدي"، قائد قوات مكافحة الإرهاب في أوائل الخريف الماضي، أن البيت الأبيض، كان على وشك القيام ب"انقلاب" ضد الحكومة في ذلك الوقت، لكن "عادل عبد المهدي"، تمكّن من كشف وإحباط أول مؤامرة صارخة للأمريكيين وقواتهم في العراق ضد حكومته وفي ذلك الوقت تمت اقالة "الساعدي" من منصبه. ومع ذلك، مع وصول "الكاظمي" إلى كرسي رئاسة الوزراء، عاد "الساعدي" مرة أخرى إلى منصبه السابق في جهاز مكافحة الإرهاب.

إنّ اتجاه التطورات الميدانية والأحداث التي وقعت ليلة الخميس، تُظهر أن القوى المقرّبة من أمريكا في بغداد، سعت بأمر من البيت الأبيض، لاستفزاز قوات الحشد الشعبي لخلق نقطة انطلاق لإشعال شرارة الفتنة مرة أخرى. وبحسب التقارير، فإنّ الجماعات العراقية المقرّبة من البيت الأبيض تحاول دفع سيناريوها بحجة إرساء الأمن في بغداد ومنع تنفيذ هجمات بقذائف الهاون على السفارة الأمريكية، وتحاول أيضا زيادة التوترات من خلال اتهام قوات الحشد الشعبي بقيامه بمثل هذه الهجمات.

الجدير بالذكر أن الهجوم على المقر التابع لقوات الحشد الشعبي واحتجاز عدد من مقاتليه، كان يهدف في المرحلة الأولى، إثارة الفتنة وخلق الانقسام بين جهاز مكافحة الإرهاب وكتائب "حزب الله" التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية، وذلك من أجل أن يقضي أحدهما على الاخر، الامر الذي سوف يمهّد الطريق للـ"الكاظمي" للسيطرة على زمام الأمور لمصلح القوات الأمريكية في العراق.

وبحسب مصادر ميدانية ، فإن سيناريو القضاء على قوات الحشد الشعبي العراقية لم ينتهِ فقط في العاصمة العراقية، حيث كشفت العديد من التقارير أن قوات مكافحة الإرهاب خطّطت بمساعدة القوات الامريكية لتوجيه ضربات موجعة لقوات الحشد الشعبي العراقية المتمركزة في المناطق الحدودية العراقية ولفتت تلك التقارير أنّ هذه الخطط تمّ إرجاع مسؤوليتها وتنفيذها إلى اللواء "عبد الوهاب الساعدي". وفي هذا الصدد، صرّح رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، قائلاً: "إنّنا لا نعرف ما يحدث في المناطق الحدودية وما الذي سيحدث لمليارات الدولارات من الأموال المتبادلة، ولهذا فلقد أمرت قوات مكافحة الإرهاب بالسيطرة على كل المناطق الحدودية العراقية". وهذا الامر يُظهر أنّ "الكاظمي" مهتم باللعب على حسب القواعد الأمريكية.

ووفقاً لمحللين عراقيين ونشطاء إعلاميين، فإن الهدف الرئيس للـ"الكاظمي والساعدي"، ليس توضيح القضايا المالية وقضايا مكافحة الفساد في المناطق الحدودية، وإنما محاولة إبعاد قوات الحشد الشعبي العراقية عن هذه المناطق وتقديمها كطبق من ذهب للأمريكيين للمضي قدماً في تنفيذ برامجهم وخططهم الخبيثة في العراق. وحول هذا السياق، قال مصدر ميداني، إنّ "تقوية تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الحدودية ليس سوى أحد أهداف الأمريكيين"، مضيفاً إن "واشنطن تخشى جداً افتتاح طريق طهران - بغداد - دمشق - البحر المتوسط، ولهذا فإنها تبذل الكثير من الجهود للحيلولة دون ذلك ومنع افتتاح هذا الطريق الاستراتيجي والمهم." 

كما تطرّق هذا المصدر الميداني، إلى أهمية معبر "القائم والبوكمال" الذي يعتبر هو قلب الطريق الاستراتيجي بين طهران والبحر المتوسط​​، حيث قال إنّ "هذا المعبر الاستراتيجي يخضع حالياً لسيطرة كتائب حزب الله وكتائب الإمام علي عليه السلام وهذا ما يرعب الأمريكيين". وفي الختام يمكن القول أن الأمريكيين والصهاينة قاموا خلال السنوات الماضية باستهداف مقرّات قوات المقاومة العراقية المتمركزة عند معبر "القائم" وضواحيه لعدة مرات، لكن هذه الهجمات باءت في نهاية المطاف بالفشل ولهذا فلقد تبنّت أمريكا مؤخرا استراتيجية جديدة لاختراق قوات محور المقاومة في العراق وذلك من إشعال فتيل الفتنة بينها وبين القوات العسكرية العراقية الاخرى.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مؤامرة الحشد الشعبي مكافحة الإرهاب مصطفى الكاظمي خطط فشل بغداد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء