ترامب: بيلوسي أسوأ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية!

الوقت-شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجوماً ساخراً على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، ووصفها بأنها أسوأ ما يوجد في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لدينا بيلوسي، هي أسوأ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية".

ترامب هاجم أيضاً التظاهرات الأخيرة في شيكاغو وبالتيمور، مضيفاً "شعرنا بأننا نعيش في الجحيم، وكأننا في أفغانستان أو هندوراس".

وتابع "شياكغو مثال إنها أسوأ من أفغانستان، هذه المدن باتت مثل العيش في الجحيم".

في هذا الإطار، قال ترامب "لدينا زعيم الحزب الديمقراطي تشاك شومر وبيلوسي وأشخاص سيئون أعتقد بصدق أنهم لا يحبون بلدنا".

يشار إلى أنّ ترامب يخوض منذ مدة حرب كلامية مع بيلوسي وعدد من قادة الحزب الديمقراطي، حيث وصفت بيلوسي ترامب مؤخراً بأنه يشبه "طفل على حذائه براز كلب".

وكان ترامب قال للصحفيين إنّ "بيلوسي امرأة مريضة. تعاني من مشاكل نفسية كثيرة".