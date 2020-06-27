الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدة نقاط للمقاومة الفلسطينية في غزة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية مساء يوم أمس بإطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار اتجاه نقطة للمقاومة الفلسطينية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

بالإضافة إلى استهداف إسرائيلي قرب المقبرة الشرقية، شمال شرق غزة، وأكد مراسلنا أن الاستهداف هو لنقطة تتبع للمقاومة.

وسُمع دوي إنفجار غرب المحافظة الوسطى لقطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية، كما سمع دوي انفجار في المناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة تجاه ما تسمى "مستوطنات الغلاف"، مؤكداً أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو اضرار بالممتلكات في الحادث، ولم يتحمل أحد مسؤولية إطلاق الصاروخ المبلغ عنه".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نظام القبة الحديدية الإسرائيلية قد تم نشره في "سديروت" الواقعة على بعد ميل واحد من غلاف غزة.