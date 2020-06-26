الحوثي يدعو المبعوث الأممي للعمل على إطلاق سفن النفط المحتجزة بدلاً من المناشدة

الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي المبعوث الأممي مارتن غريفيت إلى التواصل بالخارجية الأمريكية والحديث معها فهي من تملك الصلاحيات لإطلاق سفن النفط المحتجزة وليس إلى مناشدة من لا يحاصر.

وقال الحوثي في تغريده له اليوم الجمعة، "نقول للمبعوث أبواب ميناء الحديدة مفتوحة والسفن المحاصرة حاصلة على تصاريح من لديكم، مؤكدًا أن من يمنع دخول السفن إلى الحديدة هم بحرية العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي".

يشار إلى أن دول تحالف العدوان على اليمن مازلت تحتجز أكثر من عشرين سفينة مشتقات نفطية منذ فترة طويلة وتمنعها من دخول ميناء الحديدة إمعانا منها في مفاقمة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه وذلك في ظل صمت وتواطئ أممي معيب.