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أخبار

ترامب يطالب بإلغاء نظام "أوباما كير" للتأمين الصّحّي

الجمعة 5 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
ترامب يطالب بإلغاء نظام "أوباما كير" للتأمين الصّحّي
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الوقت- طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، من المحكمة العليا إلغاء نظام "أوباما كير" الذي يوفر تأمينا صحيا لعشرات الملايين من الأميركيين.

وافادت سبوتنيك نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، انهذه الخطوة تأتي ضد "قانون الرعاية بتكلفة ميسرة".

وبموجب نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية، يتوجب على الأمريكيين أن يقوموا بشراء تأمين، وإلا فرضت عليهم غرامة.

لكن الكونغرس ألغى في عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يسجّلوا للحصول على التأمين بناء على ما يعرف بـ"التكليف الفردي"، وهو ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فرض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

بدورها، أدانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي خطوة إدارة ترامب ووصفتها بـ"التصرّف الذي يحمل قسوة لا يمكن فهمها" خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا.

وأفادت أنه إذا وافقت المحكمة على هذه الخطوة، سيخسر 130 مليون أمريكي يعانون من أمراض سابقة الحماية التي يوفرها قانون الرعاية ميسرة التكلفة، بينما قد يبقى ما يقرب من 23 مليون مواطن دون تأمين.

وقالت كما نقلته الصحيفة الأمريكية: "لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لجهود إدارة ترامب الكارثية لانتزاع الرعاية الصحية من المواطنين".

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تأثرا بفيروس كورونا على صعيد العالم إذ تعاني 29 ولاية حاليا من ارتفاع عدد المصابين مجددا حيث تم تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة، بحسب جامعة هوبكنز.

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إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأمين صحي

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