أهالي ريف القامشلي يتقدّمون بشكوى حول تحرّش بعض الجنود الأمريكيين بأطفالهم

الوقت- تقدم عدد من أهالي بلدة تل حميس بريف القامشلي في محافظة الحسكة بشكوى حول قيام بعض الجنود الامريكيين بالتحرش بأبنائهم أثناء عبورهم من الحواجز التي أقامتها القوات الأمريكية.

وقال الأهالي في شكواهم ان الجنود المتمركزين في بلدة تل حميس بجانب جسر الحرير، حاولوا التحرش بأبنائهم عن طريق الإيماء لهم بحركات غير اخلاقية ومحاولة اغوائهم بمبالغ مالية حيث هرب الاولاد خوفا منهم ورموهم بالحجارة.

يذكر ان القوات الاميركية تتواجد في الشمال السوري لنهب ثروات هذه المنطقة النفطية وقد واجه الاهالي هذه القوات بالحجارة رافضين تواجدها في منطقتهم.