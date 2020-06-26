الرئيس الايراني يطالب حاكم البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة للسلع الأساسية

الوقت- دعا الرئيس الايراني حسن روحاني محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي إلی مواصلة توفير العملة الصعبة اللازمة لتلبية حاجة المواطنين والوحدات الانتاجية للال.
وقال الرئيس روحاني في حوار مع حاکم المصرف المركزي عبد الناصر همتي، رداً على جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي: انه ينبغي ان يواصل البنك المركزي اجراءاته بقوة من حيث ضمان المصادر اللازمة لتوفير العملة الصعبة في نظام نيما وكذلك التدخلات المستهدفة والعلمية في سوق الصرف الأجنبي في الأيام الأخيرة ، وكذلك الإجراءات الخاصة للبنك المركزي لتوفير العملة الصعبة للسلع والأدوية الأساسية.