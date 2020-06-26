العدوان السعودي يشنّ سلسلة غارات معظمها على البيضاء

الوقت- شن طيران العدوان السعودي الأمريكي صباح اليوم الجمعة سلسلة غارات على عدة محافظات تركز معظمها على محافظة البيضاء.

وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن طيران العدوان شن 18 غارة على محافظة البيضاء، عشر منها على منطقة قانية ومديرية السوادية، وثمان غارات على مديريات ذي ناعم وناطع وردمان

وشن طيران العدوان 5 غارات على مديرية مجزر محافظة مأرب.

واستهدف طيران العدوان بأربع غارات مديرية حيران بمحافظة حجة، وغارة استهدفت منطقة الفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة.

وكان طيران العدوان قد شن 42 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية غارات طيران العدوان تركزت على محافظتي مأرب والبيضاء حيث تجاوزت 36 غارة على المحافظتين.