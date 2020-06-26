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  الجمعة 5 ذی‌القعده‏ 1441

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لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟ في حين أن الوجود الأمريكي في العراق احتلالي، ويعارضه العراقيون على نطاق واسع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قد انتهكوا في الواقع سيادة العراق واستقلاله أکثر فأکثر، مع إمكانية وجود مسؤول صهيوني في العراق.

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أخبار

خلال 24 ساعة... 109 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

الجمعة 5 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
خلال 24 ساعة... 109 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران
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الوقت- أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 109 وفاة و2628 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 217724 والمتعافين 177852 والمتوفين 10239 شخصا.

واضافت، تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2628 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 217724 من ضمنهم 2912 في حالة حرجة ويخضعون الان للعناية المركزة.

وتابعت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 177852 فيما تم تسجيل 109 حالات وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 10239 شخصا.

يذكر أنه تم لحد الان اجراء مليون و 557 الفا و 872 اختبارا للكشف عن مرض كورونا في البلاد.

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الصحة الإيرانية فايروس كورونا عدد المصابين

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