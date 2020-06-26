حماس: التطبيع يشجع حكومة نتنياهو وإدارة ترامب على تطبيق مشروع الضم

الوقت-أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن "التطبيع جريمة بحق شعبنا وأمتنا، وهو غباء سياسي من قبل ممارسيه العرب"، بحسب تعبيره.

وقال قاسم، إن التطبيع يضر الأمن القومي ويخالف كل المقررات العربية والمبادئ التاريخية، مشيراً إلى أن أي خطوة تطبيعيه تشجع حكومة نتنياهو وإدارة ترامب على مشروعهما بضم أجزاء من الضفة. وأيضاً تشجع العدو على المضي في عدوانه ضد فلسطين والدول العربية.

ولفت إلى أن "خطورة التطبيع تكمن في ظل وجود مخطط استعماري جديد، ومن الخطير أن يتحرك أي طرف عربي في هذا الإطار".

المتحدث باسم حركة حماس أكد أن أي خطوة تطبيعيه في هذه المرحلة هي جريمة مركّبة بحق الفلسطينيين والأمة العربية، لافتاً إلى أن الاحتلال يعتمد التطبيع كمسار سهل مع جهات شاذة موجودة على هامش الأمة تعويضاً عن فشله.

بالتزامن، نظم العشرات من شابات وشبان حيفا تظاهرةً رفضاً للتطبيع ولجرائم الاحتلال، وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بخطوات التطبيع وبالجرائم الإسرائيلية، وذلك في حراكهم الذي دعوا إليه في ساحة الأسير في حيفا وفاءً لدماء الشهداء ولكل ذرّة ترابٍ من فلسطين.

وكشفت مصادر فلسطينية رفيعة أن عشرات عواصم العالم اتصلت بالرئيس الفلسطيني لمنع تداعيات الضمّ ومنع حلّ السلطة.

كما أشارت إلى أن إعلان نتنياهو الاتفاق مع الإمارات حول كورونا هو لتعويض فشل لقاء رئيس الموساد مع ملك الأردن.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن العلاقات تتطور مع دول الخليج وقد نرى وفوداً وممثليات تُفتح.

وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن شركتين من القطاع الخاص الإماراتي ستتعاونان مع شركتين إسرائيليتين في مشاريع طبية، منها ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوكالة: "تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة".